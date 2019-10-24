В Азербайджане на 45,2% увеличился объем хлопка-сырца, сданного в приемные пункты

24 октября 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В центры приема хлопка в Азербайджане было доставлено 229,595 тысячи тонн хлопка-сырца, что на 45,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В аналогичном периоде прошлого года было отгружено 158,83 тысячи тонн хлопка.

В 2018 году на 132,5 тысячи гектаров земли был посеян хлопок. В нынешнем году за счет вывода непригодных земель посевная площадь была сокращена до 100,1 тысячи гектаров.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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