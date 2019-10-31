В Азербайджане создана ассоциация производителей и экспортеров органической продукции

31 октября 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня состоялась презентация ассоциации производителей и экспортеров органической продукции Азербайджана, сообщает Trend с мероприятия.

По словам председателя ассоциации Эмина Алиева, обращение для создания ассоциации было сделано в середине 2019 года.
Целью создания ассоциации является стремление наладить и укрепить связи между производителями органической продукции Азербайджана.

"Выход на мировой рынок сельской продукции без сертификации невозможен. Но если получить нужные сертификаты, присвоив продукту марку "органический", можно обеспечить выход на мировой рынок", - добавил он.

В свою очередь, директор департамента по поощрению экспорта AZPROMO Фуад Джафаров выразил надежду на выход экологически чистых продуктов на мировой рынок посредством ассоциации.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-президент РЗС: Азербайджан занимает особое место в межрегиональной логистике зерна
Экономика 23 октября 11:46
Вице-президент РЗС: Азербайджан доказал, что умеет решать внутренние социально-экономические задачи
Экономика 23 октября 11:32
В Азербайджане наладят выпуск оборудования для производства стройматериалов
Экономика 22 октября 12:57
Азербайджан увеличил производство стройматериалов на более чем 70%
Экономика 22 октября 12:05
В Азербайджане завершается реализация проекта стекольного завода - замминистра
Экономика 22 октября 11:24
Азербайджанские инвестиции в Швейцарию втрое превышают швейцарские в Азербайджан
Бизнес 21 октября 11:14
Лента новостей
Госкомитет: В Азербайджане не зафиксирована скрытая деятельность религиозных общин
Общество 12:54
В Азербайджане не так много осетровых, чтобы подавать в ресторанах — министр
Общество 12:52
Некоторые силы в Азербайджане склонны к радикализму — комитет
Политика 12:51
Чествование Королевы Людмилы Духовной! Игра и Жизнь в едином целом (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:45
Азербайджан готовит новую Национальную программу развития лесов - министр
Общество 12:37
В Азербайджане будет реализована программа по экономии воды - министр
Общество 12:36
Ли Кэцян: Китай одобряет увеличение импорта сельхозпродукции из Узбекистана
Бизнес 12:20
ЗАО “AzerGold” побывал с визитом в Таджикистане (ФОТО)
Бизнес 12:10
ПО «Азнефть» закупит насосы
Тендеры 11:56