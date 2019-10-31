В Азербайджане создана ассоциация производителей и экспортеров органической продукции

БАКУ/Trend/ - Сегодня состоялась презентация ассоциации производителей и экспортеров органической продукции Азербайджана, сообщает Trend с мероприятия.

По словам председателя ассоциации Эмина Алиева, обращение для создания ассоциации было сделано в середине 2019 года.

Целью создания ассоциации является стремление наладить и укрепить связи между производителями органической продукции Азербайджана.

"Выход на мировой рынок сельской продукции без сертификации невозможен. Но если получить нужные сертификаты, присвоив продукту марку "органический", можно обеспечить выход на мировой рынок", - добавил он.

В свою очередь, директор департамента по поощрению экспорта AZPROMO Фуад Джафаров выразил надежду на выход экологически чистых продуктов на мировой рынок посредством ассоциации.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @kamala_mammadli

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