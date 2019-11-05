В Азербайджане пройдет Международная Выставка и Форум Медицинских Инноваций - Medinex

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская Международная Выставка и Форум Медицинских Инноваций "Medinex" очень важна для Азербайджана в деле улучшения эффективности оказания медицинских услуг в стране.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров, сообщает Trend с пресс-конференции.

По словам Абубекирова, на выставке примут участие 12 стран, которые представят более 70 видов оборудования и медицинской техники, которые представляют большой интерес с позиции развития здравоохранения в Азербайджане.

С 06 по 07 ноября в отеле JW Marriott Absheron Baku состоится Азербайджанская Международная Выставка и Форум Медицинских Инноваций Medinex, которая соберет на одной площадке профессионалов медицинской отрасли из разных стран.

Среди которых Германия, Иран, Италия, Казахстан, Пакистан, Россия, Япония и другие. Азербайджан представлен на выставке дистрибьюторами и производителями, участвующие под брендом «Made in Azerbaijan».

Отметим, Беларусь представлена на Medinex национальным павильоном, включающим восемь ведущих медицинских заводов.

Выставка Medinex охватит следующие направления: IT-Med - информационные технологии в медицине, Pharm-Med - лекарственные препараты, витамины и БАД-ы, Lab-Med - лабораторное оборудование и технологии, Tech-Med - медицинская техника и оборудование, Stom-Med - стоматология, оптика и офтальмология, Tour-Med - медицинский туризм, Edu-Med - диетология и медицинское образование.

Также, на одной площадке с выставкой Medinex пройдет - Азербайджанская Международная Выставка Индустрии (Beauty Azerbaijan).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев)

Твиттер: @kamala_mammadli

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