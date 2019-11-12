Пассажиропоток в аэропортах Азербайджана достиг очередного рекордного показателя

За первые 10 месяцев 2019 года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана составил 4,7 млн. пассажиров, что является рекордным показателям последних лет.

Из них более 4 млн. пассажиров было обслужено в Международном аэропорту Гейдар Алиев, что на 200 тыс. человек больше показателя прошлого года.

541 тысячу пассажиров обслужил аэропорт Нахчывана, на третьем месте аэропорт города Гянджи – 127 тыс. обслуженных пассажиров.

За указанный выше период Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL перевёз 1,72 млн. пассажиров, а азербайджанский лоукостер Buta Airways – 499 тысяч.

Пассажиропоток на международных рейсах в столичном аэропорту составил 3,52 млн. человек. В десятку лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, вошли Turkish Airlines (Турция, 418 тыс. пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 207 тыс.), Аэрофлот (Россия, 167 тыс.), AirArabia (ОАЭ, 141 тыс.), МАУ (Украина, 107 тыс.), Qatar Airways (Катар, 90 тыс.), Lufthansa (Германия, 59 тыс.) и SCAT (Казахстан, 52 тыс.).

В октябре 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществили полеты 32 пассажирские авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL в рамках зимнего расписания выполняет регулярные прямые рейсы из Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

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