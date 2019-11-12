Пассажиропоток в аэропортах Азербайджана достиг очередного рекордного показателя

12 ноября 2019 12:38 (UTC+04:00)

За первые 10 месяцев 2019 года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана составил 4,7 млн. пассажиров, что является рекордным показателям последних лет.

Из них более 4 млн. пассажиров было обслужено в Международном аэропорту Гейдар Алиев, что на 200 тыс. человек больше показателя прошлого года.

541 тысячу пассажиров обслужил аэропорт Нахчывана, на третьем месте аэропорт города Гянджи – 127 тыс. обслуженных пассажиров.

За указанный выше период Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL перевёз 1,72 млн. пассажиров, а азербайджанский лоукостер Buta Airways – 499 тысяч.

Пассажиропоток на международных рейсах в столичном аэропорту составил 3,52 млн. человек. В десятку лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, вошли Turkish Airlines (Турция, 418 тыс. пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 207 тыс.), Аэрофлот (Россия, 167 тыс.), AirArabia (ОАЭ, 141 тыс.), МАУ (Украина, 107 тыс.), Qatar Airways (Катар, 90 тыс.), Lufthansa (Германия, 59 тыс.) и SCAT (Казахстан, 52 тыс.).

В октябре 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществили полеты 32 пассажирские авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL в рамках зимнего расписания выполняет регулярные прямые рейсы из Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент AZAL Джахангир Аскеров провел собрание летного состава (ФОТО)
Бизнес 7 ноября 15:54
Самолет рейса Москва-Баку совершил вынужденную посадку
Общество 2 ноября 14:37
Несмотря на непогоду, Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме
Общество 2 ноября 12:10
AZAL перешел на зимнее расписание полетов
Туризм 28 октября 14:44
«Азербайджанские Авиалинии» объявляют «Осеннюю акцию»
Бизнес 23 октября 14:34
За первые 9 месяцев 2019 года аэропорты Азербайджана обслужили 4,3 млн. человек
Бизнес 14 октября 12:55
Лента новостей
Али Нагиев: Пресечена попытка более 30 иностранцев присоединиться к участию в вооруженных конфликтах посредством территории Азербайджана (ФОТО)
Общество 13:39
Иран занимает четвертое место в мире по производству меда
Экономика 13:36
Звезды озарили свадьбу Азада Шабанова (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 13:32
Объединившиеся во имя природы и жизни (ВИДЕО)
Общество 13:31
Перу временно закрывает посольство в Баку
Политика 13:30
Комитет: Рост военных расходов вызван объективной необходимостью
Экономика 13:27
Как в Казахстане повышают инвестпривлекательность энергосектора? (Эксклюзив)
Энергетика 13:24
Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
Интересное 13:21
В Италии объявили наивысший уровень опасности из-за сильных ливней
Европа 13:16