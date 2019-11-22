Дорожной карте российско-азербайджанского сотрудничества уделяется особое внимание

МОСКВА /Trend/ - Транспортно-логистический вопрос – один из самых ключевых, ведь у нас есть и сухопутная граница, и взаимодействие по Каспию. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

"По всем этим направлениям нужно работать так, чтобы у граждан и бизнеса были минимальные издержки с точки зрения и времени, и финансовых затрат, чтобы и товары, и люди перемещались между нашими странами активно", - заявил министр.

Он отметил, что данный вопрос касается и торговли, и туризма, и необходимо хорошее транспортное сообщение, как железнодорожное, так и автомобильное, чтобы всегда была возможность сесть в автомобиль и поехать посмотреть Баку и другие прекрасные города Азербайджана.

"Логистике посвящена отдельная дорожная карта российско-азербайджанского сотрудничества. Мы уделяем этому крайне важное внимание и будем продолжать работать", - подытожил Максим Орешкин.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организации Министерства экономического развития РФ и Министерства экономики АР. В форуме участвуют первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов АР, представители бизнеса обеих стран.

(Автор: Артем Соколов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.