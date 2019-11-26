Бакинский порт подписал соглашение с зарубежными компаниями

26 ноября 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend / - Бакинский порт и две иностранные компании - австрийские “ÖBB Rail Cargo Group” и “Cabooter Group” (Нидерланды), 25 ноября подписали соглашение об увеличении объема грузоперевозок из Европы в Центральную Азию и Китай через Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (Middle Corridor - Средний Коридор), сообщает Trend со ссылкой на Бакинский порт.

На церемонии подписания соглашения присутствовали посол Азербайджанской Республики в Австрии Галиб Исрафилов и федеральный министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Райххардт.

Стороны решили вместе продвигать “Middle Corridor” в Европе, а также укреплять связи Бакинского порта с существующими логистическими центрами в Европе.

По словам федерального министра транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреаса Рейххардта, подписанный меморандум знаменует собой новую стратегическую инициативу для “ÖBB Rail Cargo Group” (ÖBB RCG), расширяющую её присутствие в Центральной Азии и Китае.

Он также отметил, что ключевую роль в развитии данной инициативы сыграет Бакинский порт и в кратчайшие сроки указанный маршрут будет эффективным, с точки зрения сроков и объемов перевалки грузов.

Гендиректор Бакинского порта Талех Зиядов сообщил, что соглашение с австрийской компанией “ÖBB RCG” является важным этапом в расширении транспортного коридора Запад-Восток - из самых загруженных логистических центров Нидерландов и Германии в Турцию (Стамбул), Азербайджан (Баку), Среднюю Азию и далее в Китай.

Расположенный в самом центре Евразии, Бакинский порт служит естественным мостом между Европейским Cоюзом (ЕС), Центральной Азией и Китаем. За последние 10 лет экспорт из стран ЕС в Китай увеличился в три раза, что делает Китай вторым по величине торговым партнером ЕС. Это открывает огромные возможности для Бакинского порта и Среднего Коридора в целом, а также для ведущих европейских транспортных и логистических компаний, таких как “ÖBB RCG” и “Cabooter Group”.

Группа компаний “ÖBB RCG”, насчитывающая 8,5 тысяч сотрудников, филиалы по всей Европе и годовой объем продаж около 2,3 миллиарда евро, является одной из ведущих компаний железнодорожной логистики в Европе. Группа “ÖBB RCG” управляет общенациональной сетью комплексной логистики в Европе и за ее пределами в Азии. Ежегодно компания доставляет 474 миллиона пассажиров и 113 миллионов тонн грузов в места назначения, соблюдая все экологические стандарты.

В конце дня в посольстве Азербайджана в Вене состоялась встреча с ведущими логистическими компаниями Австрии, целью которой является расширение в направлении Кавказа, Центральной Азии и Китая. Вопрос о дальнейшем развитии логистических возможностей вдоль Среднего Коридора, включая Бакинский порт, был обсужден на данной встрече.

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