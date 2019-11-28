Казахстан и Кыргызстан модернизируют пункты пропуска между странами

28 ноября 2019 18:24 (UTC+04:00)

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