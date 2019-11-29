SOCAR Energy Georgia была удостоена награды за крупнейший взнос в бюджет Грузии

29 ноября 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - SOCAR Energy Georgia была удостоена награды за крупнейший взнос в бюджет Грузии, сообщает Trend со ссылкой на Грузинские СМИ.

Двадцатая юбилейная церемония награждения лучших бизнесменов и бизнес-компаний состоялась в тбилисской гостинице Sheraton Metechi Palace.

За звание лучших боролись более 30 компаний. Победители в разных номинациях, по традиции, получили призы - броши в виде золотого льва, а обладателю гран-при - компании Georgian Products - вручили эксклюзивную композицию ручной работы "золотой болнисский крест", который изготовлен из драгоценных металлов.

Лучшим экспортером года и Лучшей CSR-компания года была названа Rich Metals Group (RMG Georgia).

Гостиница ZP Palace получила приз в номинации за лучший сервис года.

Компания PSP Group была премирована в номанации избранника СМИ, лучшим инвестором года была названа ERGO Group.

Компания SOCAR экспортирует в Грузию газ, добываемый с азербайджанских месторождений. Кроме того, Грузия ежегодно получает от Азербайджана газ, добываемый на морском месторождении Шах Дениз, с участием SOCAR и иностранных компаний.

В настоящее время SOCAR является единственным производителем нефтепродуктов в Азербайджане и эксплуатирует более 370 газозаправочных станций в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего в Турции нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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