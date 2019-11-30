Ашхабад и Москва провели консультации по линии МИД

АШХАБАД/Trend/ - В Москве состоялись двухдневные консультации (28-29 ноября) между министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На встрече затрагивались вопросы по взаимодействию в рамках СНГ и международных организаций, в том числе по вопросам повестки дня 74-ой и 75-ой сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

Проведенные консультации подтвердили высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам региональной и глобальной политики, говорится в сообщении.

Стороны также обсудили возможности наращивания сотрудничества двух стран в области экономики, торговли, транспорта и энергетики.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА). Газпром после трехлетнего перерыва в 2019 году возобновил закупки туркменского газа.

Через Каспийское море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.

Приоритетными векторами взаимодействия обозначены ТЭК, судостроение, автомобилестроение, морские грузоперевозки по Каспию, сельское хозяйство, в том числе, поставки продовольственных товаров на российский рынок.

Туркменистан наладил крепкие деловые связи с субъектами России, среди которых город Санкт-Петербург, Татарстан, Астраханская область и другие.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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