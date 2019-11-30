Туркменистан подписал с ООН Меморандум в области модернизации таможенных процедур

АШХАБАД /Trend/ - Государственная таможенная служба Туркменистана и Программа развития ООН (ПРООН) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стимулирования инноваций и модернизации таможенных процедур, сообщает Trend со ссылкой на местное ведомство.

Целью подписания документа является обеспечение взаимодействия сторон в областях, представляющих взаимный интерес в рамках Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, говорится в сообщении.

В соответствии с меморандумом будет развиваться партнерство в таких направлениях, как продвижение инноваций и цифровых решений в области таможенного дела, обмен информацией между таможенными органами государств, налаживание системы предварительного декларирования, содействие развитию потенциала.

В информации сказано, что Таможенный кодекс Туркменистана согласован с требованиями Киотской конвенции о гармонизации и унификации таможенных процедур. Кроме того, Туркменистан сотрудничает с Конференцией ООН по торговле и развитию в целях реализации Интегрированной таможенной информационной системы (ASYCUDA).

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном.

Официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, увеличение возможностей коммуникационной сети Центральная Азия - Персидский залив и развитие транспортных сообщений в Каспийско-Черноморском регионе.

Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационных сообщений между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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