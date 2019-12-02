Советник премьер-министра Японии выбран президентом АБР

БАКУ/Trend/ - Совет управляющих Азиатского банка развития (АБР) единогласно избрал специального советника премьер-министра и министра финансов Японии Масацугу Асакава новым президентом АБР, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АБР.

Сообщается, что Асакава вступит в должность 10-го президента АБР 17 января 2020 года, сменив на посту Такехико Накао, который покинет свой пост 16 января 2020 года. Асакава завершит еще не закончившийся срок президента Накао, который истекает 23 ноября 2021 года.

«Обширный и разнообразный опыт Асакавы в области международных финансов и развития послужит в пользу АБР, в реализации его видения процветающего, всеобъемлющего, и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона. Совет управляющих АБР надеется на плодотворную работу с Асакавой», - сказал вице-премьер и министр экономики и финансов Республики Корея и председатель Совета управляющих АБР Хонг Нам-Ки.

Согласно информации АБР, в течение почти четырех десятилетий своей карьеры, Асакава занимал ряд руководящих должностей в министерстве финансов Японии, включая заместителя министра финансов по международным отношениям, и приобрел разнообразный профессиональный опыт в области политики развития, валютных рынков и международной налоговой политики.

Он занимал должность заместителя министра финансов на саммите G20 в Осаке в 2019 году и на встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20 в Фукуоке, Япония.

Кроме того, сразу же после мирового финансового кризиса он принял участие в первом саммите лидеров G20 в качестве исполнительного помощника премьер-министра Таро Асо. Асакава тесно сотрудничал с Организацией экономического сотрудничества и развития, в том числе в качестве председателя Комитета по фискальным вопросам с 2011 по 2016 годы.

АБР привержен ценностям развития процветающего, всеобъемлющего и устойчивого Азиатской-Тихоокеанского региона, продолжая при этом усилия по искоренению нищеты. В 2018 году АБР выделил новые займы и гранты на общую сумму 21,6 миллиарда долларов. АБР основан в 1966 году, его членами являются 68 стран, 49 из которых находятся в регионе.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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