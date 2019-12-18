Производители и экспортеры нескольких ассоциаций Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ/Trend/ - Общественное объединение производителей и экспортеров экологически чистых продуктов (AOPE), ассоциация производителей и экспортеров фундука Азербайджана, ассоциация пчеловодов Азербайджана, ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей и ассоциация производителей и экспортеров чая Азербайджана подписали Меморандум о сотрудничестве,
Как сообщает в среду Trend с мероприятия, меморандум подписан главой AOPE Эмином Алиевым, а также представителями вышеуказанных ассоциаций - Исмаилом Оруджевом, Бадраддином Хасратовым, Баширом Гулиевым и Илькином Алекперовым.
Меморандум направлен на взаимное сотрудничество в содействии развитию производства и экспорта экологически чистых органических продуктов Азербайджана.
Напомним, сегодня в Баку проходит конференция на тему "Производство органических продуктов и их экспортный потенциал", организованная Ассоциацией производителей и экспортеров экологически чистых продуктов Азербайджана.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)
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