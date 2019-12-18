Производители и экспортеры нескольких ассоциаций Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

18 декабря 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Общественное объединение производителей и экспортеров экологически чистых продуктов (AOPE), ассоциация производителей и экспортеров фундука Азербайджана, ассоциация пчеловодов Азербайджана, ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей и ассоциация производителей и экспортеров чая Азербайджана подписали Меморандум о сотрудничестве,

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, меморандум подписан главой AOPE Эмином Алиевым, а также представителями вышеуказанных ассоциаций - Исмаилом Оруджевом, Бадраддином Хасратовым, Баширом Гулиевым и Илькином Алекперовым.

Меморандум направлен на взаимное сотрудничество в содействии развитию производства и экспорта экологически чистых органических продуктов Азербайджана.

Напомним, сегодня в Баку проходит конференция на тему "Производство органических продуктов и их экспортный потенциал", организованная Ассоциацией производителей и экспортеров экологически чистых продуктов Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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