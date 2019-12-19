Asan Xidmət предоставит юридические услуги гражданам за рубежом

19 декабря 2019 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ведется работа над соглашением, подписанным между Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по работе с диаспорой.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает Trend с мероприятия.

«Соглашение связано с предоставлением гражданам Азербайджана, проживающим за рубежом, необходимых правовых услуг. На основе предложеннего Государственным комитетом по работе с диаспорой списка стран, проживающим там гражданам Азербайджана будут представляться юридические услуги. Как вы знаете, больше всего азербайджанцев живут в Турции и России и оказание услуг начнется в первую очередь с этих стран", - дополнил Мехдиев.

Напомним, что сегодня в ”ASAN xidmət" прошло мероприятие, посвященное регистрации 35-миллионного обращения со стороны граждан.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter:@IsmailovaNargis

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