Аналитик о важности обязательного медицинского страхования для граждан

БАКУ/Trend/ - Обязательное медицинское страхование положительно повлияет на социальное благополучие граждан с разных аспектов, сообщает Trend ссылаясь на комментарии аналитика Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Масумы Талыбовой.

"В первую очередь, бюджет, формируемый по принципу солидарности, позволит всем гражданам получить медицинские услуги на равных правах. Наравне с обеспеченными слоями, малообеспеченные и безработные граждане смогут получать медицинские услуги в том же объеме", - отметила Талыбова.

"Другая положительная сторона - обеспечение прозрачности в оказании услуг. Полностью цифровизированная система регистрации внесет свой вклад в создание прозрачной системы здравоохранения, предотвращая случаи выплаты врачам неофициального вознаграждения и бонусов, а также обеспечит контроль качества оказываемых услуг со стороны медицинской экспертизы агентства", - добавила она.

"Повышение качества медицинских услуг, улучшение инфраструктуры медицинских учреждений, обновление медицинского оборудования в соответствии с новыми технологиями, просвещение медицинского персонала в соответствии с мировыми стандартами также приведет к повышению качества оказываемых гражданам услуг. В то же время, развитие медицинских учреждений в регионах, в соответствии с мировыми стандартами, сделает процесс получения медицинских услуг гражданами более гибким, доступным и эффективным, устраняя необходимость притока жителей этого региона в крупные города для получения медицинских услуг. Внедрение указанных изменений, естественно, требует определенного времени на начальном этапе,и улучшения инфраструктуры, а также повышение профессионального уровня медицинского персонала , а равно и повышения информированности населения. Со временем будет обеспечен переход на полностью прозрачные и справедливые медицинские услуги, соответствующие мировым стандартам. Поэтапный переход к внедрению ОМС направлен на преодоление трудностей, которые могут возникнуть в этом процеесе и обеспечение более глубокого контроля по каждому региону", - подытожила Талыбова.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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