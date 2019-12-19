АПБ предупредило азербайджанских экспортеров фундука

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) обратилось к предпринимателям-экспортерам фундука.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, в обращении сказано, что согласно постановлению Комиссии Европейского Союза (ЕС) от 22 октября 2019 года № 2019/1793, в законодательстве ЕС, связанном с процедурами импорта, сделан ряд поправок. Таким образом, субъекты предпринимательства, экспортирующие продукцию в ЕС, должны пройти обязательную регистрацию в Системе торгового контроля и экспертизы (TRACES). Соответствующая поправка вступила в силу с 14 декабря 2019 года.

Согласно другой поправке, Общий документ по ввозу (Common Entry Document), предоставляемый ранее на погранично-пропускных пунктах ЕС на бумажном носителе, заменен на другой (Common Health Entry Document) и должен быть представлен в погранично-пропускных пунктах в электронном виде через систему TRACES.

Экспортеры могут зарегистрироваться в системе TRACES перейдя по ссылке. Пользователи, прошедшие регистрацию также должны зарегистрироваться как "учреждение по производству корма неживотного происхождения и пищевых продуктов". Соответствующие запросы будут утверждены Агентством пищевой безопасности посредством системы TRACES.

После регистрации, во время экспорта предприниматели должны в электронном порядке заполнить документ CHED-D и представить в погранично-пропускных пунктам ЕС посредством системы TRACES.

В случае несоблюдения вышеуказанных процедур ввоз продукции на территорию ЕС будет запрещен. Для дополнительной информации можно обратиться в сектор Сертификации и контроля импорта-экспорта отдела контроля над пищевой цепочкой и работы с региональными отделениями Агентства пищевой безопасности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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