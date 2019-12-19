Ряд проектов с привлечением иностранного капитала реализуется в сельхозсфере Казахстана

19 декабря 2019 19:53 (UTC+04:00)

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