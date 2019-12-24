В Узбекистане уложено почти 80 км труб для новых газопроводов

24 декабря 2019 12:17 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
S&P подтвердил рейтинги Нацбанка Узбекистана на уровне «ВВ-/В»
Финансы 13:02
UzAuto Motors запускает производство 4-х новых моделей автомобилей в Узбекистане
Бизнес 11:46
В Узбекистане 2 тыс. видов товаров освободили от таможенных платежей
Бизнес 11:29
Узбекистан запустил регулярный автобусный рейс в Москву
Транспорт 11:10
В Узбекистане увеличили приток газа на двух скважинах
Энергетика 09:48
Госсекретарь США посетит Узбекистан
Бизнес 23 декабря 18:09
Лента новостей
Саломе Зурабишвили поздравила Президента Ильхама Алиева
Политика 13:37
Али Ахмедов: Популярность ПЕА среди граждан все больше возрастает
Политика 13:35
Газовый зуд Армении
Армения 13:18
Абульфас Гараев: Реформы последних 16 лет охватили и отдаленные регионы страны
Общество 13:16
Возвращение в Баку Майрона Готлиба: Он умел развязать язык мертвецу… (ФОТО)
Интервью 13:15
SOCAR обнародовала количество АЗС, построенных в этом году
Энергетика 13:04
S&P подтвердил рейтинги Нацбанка Узбекистана на уровне «ВВ-/В»
Финансы 13:02
С внедрением современных технологий в Азербайджане ожидается рост урожайности хлопчатника
Бизнес 12:58
В БГУ будет открыт Индийский культурный центр (ФОТО)
Общество 12:57