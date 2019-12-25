Названы сроки открытия очередного малого предприятия в одном из регионов Азербайджана

25 декабря 2019 19:42 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджанская компания наращивает производство промышленной продукции
Бизнес 18:51
Министр торговли Турции посетит Азербайджан
Экономика 18:48
Азербайджанская компания завершила работы в строительном проекте в Гейчае
Строительство 18:19
В Грузии вырос объем производства в сферах сельского, лесного хозяйства и рыбоводства
Бизнес 18:11
Консервный завод в Азербайджане увеличил объемы производства компотов
Финансы 18:01
Azercell полностью оцифровывает счета-фактуры
ИКТ 17:52
Лента новостей
Казахстан импортировал около 60 тыс. голов крупнорогатого скота
Бизнес 20:05
Вырос объем кредитования коммерческих банков Грузии
Финансы 19:52
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства
Политика 19:37
В интернете будет представлен широкомасштабный "Календарь культуры Азербайджана" на трех языках
Культура 19:26
Турецкие Авиалинии объявили об открытии новых рейсов
Транспорт 19:26
Еще два автобусных маршрута в Баку переходят на безналичную оплату (ФОТО)
Общество 19:13
В Баку завершился отбор 248 льготных квартир (ФОТО)
Бизнес 19:07
Азербайджанская компания наращивает производство промышленной продукции
Бизнес 18:51
Президент Ильхам Алиев учредил новый профессиональный праздник
Политика 18:49