Компания по поддержке семейного бизнеса увеличила число участников

29 декабря 2019 20:22 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
ABAD планирует расширить деятельность в 2020 году (Эксклюзив)
Бизнес 20:14
Обнародованы проекты ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в уходящем году - детали
Транспорт 28 декабря 19:05
В Баку обсуждается устав Международной ассоциации ASAN
Экономика 24 декабря 18:07
В конце декабря пройдет заседание Международной ассоциации ASAN
Бизнес 19 декабря 12:13
До конца года планируется открытие центров "ASAN xidmət" в трех регионах страны
Бизнес 19 декабря 12:09
Asan Xidmət предоставит юридические услуги гражданам за рубежом
Бизнес 19 декабря 11:37
Лента новостей
ВВС ливийской армии нанесли удары по единственному гражданскому аэропорту Триполи
Арабские страны 21:21
ФСБ России задержала готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год
Россия 21:03
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности
Политика 21:02
В Азербайджане учреждается еще одно Агентство со статусом публичного юридического лица
Политика 20:21
ABAD планирует расширить деятельность в 2020 году (Эксклюзив)
Бизнес 20:14
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 20:00
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2020 год
Политика 19:52
В праздники "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме
Энергетика 19:28
В связи с деятельностью ГЭЦ создано до 60 тысяч временных рабочих мест
Общество 19:08