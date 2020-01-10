EKTIS объединит всех участников аграрного сектора

БАКУ /Trend/ - Предоставление субсидий фермерам через электронную сельскохозяйственную информационную систему (EKTIS) Агентства по аграрному кредитованию и развитию позволит собрать всех участников аграрной отрасли на одной платформе. Как сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, об этом заявил председатель Агентства по аграрному кредитованию и развитию Мирза Алиев.

Алиев отметил, что на портале регистрируются как фермеры, так и обслуживающие их поставщики семян, удобрений, пестицидов, специалисты по искусственному оплодотворению и ветеринары: “В системе будут размещены предлагаемые ими продукты и услуги, а также цены на них. Фермеры смогут сравнивая цены, выбрать те продукты и услуги, которые они хотят”.

После перечисления средств на “фермерскую карту” фермеры будут оплачивать покупки и услуги посредством POS-терминалов или онлайн (e-commerce). Эта платформа будет способствовать установлению коэффициентов субсидий с учетом цен, предлагаемых поставщиками, а также позволит их контролировать. EKTIS также будет послужит онлайн-платформой для заказов и продаж.

Отметим, что с первого января текущего года действует новые Правила субсидирования производства продукции сельского хозяйства”. Согласно Положению, утвержденному Указом Президента Азербайджана от 27 июня 2019 года, аграрные субсидии фермерам будут выдаваться через систему ЕКТИС. Новый механизм поддержки, применяемый в сфере сельского хозяйства, служит повышению подотчетности, прозрачности, обеспечению эффективного использования бюджетных средств, упрощению взаимодействия с фермерами.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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