В Баку был подписан меморандум о взаимопонимании между компанией Total E&P Absheron и посольством Франции

15 января 2020 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку 15 января был подписан Меморандум об официальном взаимопонимании между компанией Total E&P Absheron и посольством Франции, сообщает Trend с мероприятия.

Документы подписали ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, профессор Мустафа Бабанлы, ректор Страсбургского университета Мишель Денекен, посол Франции в Азербайджане Закари Грос, президент компании Total E&P Absheron Регис Агут и председатель правления ОАО PASHA Bank Талех Кязимов.

В этот же день был подписан Меморандум о взаимопонимании между компанией Total E&P Absheron, Страсбургским университетом (Unistra) и UFAZ (совместный проект французско-азербайджанского университета под руководством Университета Страсбурга и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности), а также между PASHA Bank, Страсбургским университетом (Unistra) и UFAZ - в рамках укрепления и развития профессионального сотрудничества в области образования и науки.

Отметим, что между UFAZ и PASHA Bank были проведены различные встречи для участия студентов в программе практики банка и продолжения своей карьеры здесь после окончания. Так, 17 сентября 2019 года студенты четвертого курса, обучающиеся по специальности компьютерных наук в UFAZ, в рамках "Дней карьеры UFAZ", впервые побывали в цифровой лаборатории PASHA Bank. Команда PASHA Bank, которая является постоянным гостем UFAZ, провела интерактивные встречи со студентами по таким темам, как значение навыков поведения на рынке труда ИКТ.

( Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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