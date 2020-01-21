Семь студентов Бакинской Высшей Школы Нефти будут обучаться в Испании

21 января 2020 12:33 (UTC+04:00)

Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности «Инженерия по автоматизации процессов», будут обучаться в Университете Алькала в Испании в течении весеннего семестра 2019-2020 учебного года (с 21 января по 20 июня).

Эти студенты продолжат свое обучение в Университете Алькала на факультетах цифровой электроники, инженерной механики и электроинженерии.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов встретился со студентами, отправляющимися в Испанию, и их родителями. Во время встречи ректор сказал, что Бакинская Высшая Школа Нефти тесно сотрудничает с испанским университетом Алькала в рамках программы обмена студентами Erasmus+.

«Направление на обучение в Испанию 7 студентов, обучающихся по специальности «Инженерия по автоматизации процессов», свидетельствует о наличии широкомасштабного сотрудничества между БВШН и зарубежными высшими учебными заведениями. В рамках данной программы студенты БВШН также отправятся и в другие страны для обучения в период летнего семестра», - сказал Э. Гасымов.

Ректор дал студентам рекомендации и пожелал им успехов.

Во время встречи студенты, отправляющиеся на учебу в Испанию, выразили благодарность руководству БВШН за предоставленную им возможность обучаться за рубежом. Они сказали, что сделают все возможное, чтобы успешно представить нашу страну, наши национальные традиции и БВШН в Испании.

Отметим, что студенты третьего курса факультета инженерии по автоматизации процессов БВШН Мужган Гусейнли, Ягут Бадалова, Ягут Шакизаде, Махира Асадзаде, Айхан Хагвердиева, Шамс Алиева, Санан Гасанов отправились в испанский город Алькала-де-Энарес для обучения в Университете Алькала.

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