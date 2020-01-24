Туркменистан и Германия провели деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде прошло 9-е заседание совместной туркмено-германской рабочей группы, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию Туркменистана возглавил министр торговли и внешнеэкономических связей страны Оразмырат Гурбанназаров.

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, затрагивающие различные сектора экономики.

Участники заседания рассмотрели перспективные проекты в сфере нефтегазодобывающей промышленности, финансов и здравоохранения. Также были рассмотрены возможности организации программ по повышению квалификации специалистов.

Стороны внесли предложения для дальнейшего развития инвестиционного климата в обеих странах, говорится в сообщении.

Отметим, что германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand, MAN, Bosch и другие.

В Туркменистане, по состоянию на 2016 год, было зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием немецкого капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро. Данные за последние годы не публиковались.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.