Туркменистан и Германия провели деловые переговоры

24 января 2020 09:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде прошло 9-е заседание совместной туркмено-германской рабочей группы, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию Туркменистана возглавил министр торговли и внешнеэкономических связей страны Оразмырат Гурбанназаров.

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, затрагивающие различные сектора экономики.

Участники заседания рассмотрели перспективные проекты в сфере нефтегазодобывающей промышленности, финансов и здравоохранения. Также были рассмотрены возможности организации программ по повышению квалификации специалистов.

Стороны внесли предложения для дальнейшего развития инвестиционного климата в обеих странах, говорится в сообщении.

Отметим, что германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand, MAN, Bosch и другие.

В Туркменистане, по состоянию на 2016 год, было зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием немецкого капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро. Данные за последние годы не публиковались.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане усилены меры санэпидемнадзора
Туркменистан 10:22
Туркменистан поставил в Афганистан крупную партию кукурузных чипсов
Бизнес 10:18
Назначен врио министра энергетики Туркменистана
Энергетика 10:08
Меркель прибыла с визитом в Стамбул
Турция 01:25
Туркменистан увеличивает грузоперевозки в Афганистан
Транспорт 23 января 15:33
Узбекистан будет сотрудничать с крупнейшим немецким ж/д оператором
Транспорт 23 января 14:56
Лента новостей
"РуссНефть" огласила объемы добычи нефти в Азербайджане в 2019 году
Энергетика 10:34
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит трубы
Тендеры 10:33
Умайра Тагиева: В последние десятилетия февраль в Азербайджане более холодный
Общество 10:32
Азербайджан - важнейший торговой партнёр Франции в регионе
Бизнес 10:30
В Туркменистане усилены меры санэпидемнадзора
Туркменистан 10:22
Туркменистан поставил в Афганистан крупную партию кукурузных чипсов
Бизнес 10:18
Назначен врио министра энергетики Туркменистана
Энергетика 10:08
Премьер Грузии в Давосе рассказал о достижениях страны
Грузия 10:08
Цены на нефть перешли к росту после трехдневного падения
Энергетика 10:04