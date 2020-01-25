Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло

БАКУ/Trend/ - В 2019 году объем сырьевого производства в сфере металлургической промышленности Азербайджана составил 763,5 миллиона манатов, сократившись на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Тем не менее, производство готовых металлических изделий выросло на 82,4 процента, составив 214,604 миллиона манатов, соответственно во всей отрасли отмечен рост на 35,5 процента, а совокупный валовый объем производства составил 901,4 миллиона манатов.

Всего в 2019 году в Азербайджане было выплавлено 326,4 тысячи тонн стали (спад на 14,5 процента), произведено 300,6 тысячи тонн арматуры (спад на 2,8 процента), 49,2 тысячи тонн стальных труб (рост на три процента), 6,8 тысячи тонн катанки (спад на 5,3 процента), 1,4 тысячи тонны стержней, валов и профилей (рост на 21,6 процента).

Производство первичных сплавов необработанного алюминия сократилось на 25,1 процента - до 32,7 тысячи тонн.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на 32,8 миллиона манатов (рост на 87 процентов), других конструкций из черных металлов было произведено 22,2 тысячи тонн (почти двукратный рост). Производство гибких проводов, тросов и не изолированных кабелей из меди составило 4,86 тысячи тонн, продемонстрировав почти двукратный спад.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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