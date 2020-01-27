Xалг Банк обнародовал итоги 2019 года

По итогам деятельности в 2019 году основные финансовые показатели ОАО «Халг» Банка демонстрируют стабильный рост. Объем активов Банка на начало 2020 года вырос на 22.42%, или 450.3 млн манат по сравнению с данными на начало 2019 года, составив 2.458 млрд манатов и Халг Банк по основным показателям сохранил за собой место в тройке крупных частных банков Азербайджана.

По сравнению с итогами 2018 года капитал Банка вырос на 137.3 млн (48.59%) и составил 419.73 млн манат. Банку удалось нарастить кредитный портфель на 32.33% до 1.830 млрд манат; прирост за 2019 год составил 447.038 млн манат. На начало 2020 года это самый высокий показатель среди частных банков страны.

Главный индикатор высокого доверия клиентов - объем депозитного портфеля - за прошедший год вырос на 36.17% и достиг 1.715 млрд манат.

Финансовый год Банк завершил с прибылью в 41.970 млн манат. Объем прибыли по сравнению с итоговыми показателями на конец 2018 года вырос на 57.6%.

В 2019 году Халг Банк продолжил успешное сотрудничество с международными и местными партнерами, организациями, глобальными платежными системами. Банк продолжил активную деятельность по приоритетным направлениям стратегии развития – расширению продуктовой линейки, росту обьема безналичных расчетов, развитию сети банкоматов и ПОС-терминалов. Банк придает особое значение развитию филиальной сети, приступивший к деятельности в 2019 году филиал «Мардакян», стал тридцатым филиалом Банка.

В 2019 году Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service оценило рейтинг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне В2 и утвердило прогноз по рейтингу стабильным (Stabil). Агентство подтвердило базовую кредитную оценку (Baseline Credit Assessments) на уровне В3, долгосрочные и краткосрочные рейтинги риска контрагентов в местной и иностранной валюте на уровне B1(cr)/Not Prime/(cr) (16 апреля 2019 года).

В рамках осуществляемого Банком проекта «Халг Аманаты» в 2019 году широкой общественности были представлены полное собрание сочинений великого

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