В 2020 году в некоторых странах состоится открытие центров Службы "ASAN"

БАКУ/Trend/ - Одной из основных целей деятельности Службы "ASAN" является ее выход на международную арену и экспорт в другие страны.

Об этом сообщил Trend председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев на пресс-конференции по итогам 2019 года.

"В этом направлении ведутся серьезные работы с 13 странами. В течение этого года в некоторых странах состоится открытие центров Службы "ASAN" . Работы в этом направлении продолжается по сей день", - отметил председатель Агентства.

"Идет процесс формирования международной ассоциации ASAN. В декабре прошлого года, совместно с экспертами из восьми стран, был согласован проект устава, в настоящее время страны-члены должны ратифицировать утвержденный устав в своих странах. После этого мы вместе можем заявить о начале деятельности Ассоциации. Это не быстрый процесс, но он должен быть завершен в первой половине года", - добавил Мехтиев.

Напомним, что странами, подписавшими проект Международной ассоциации ASAN, являются Азербайджан, Марокко, Черногория, Малайзия, Индонезия, Афганистан, Турция, Уганда и Объединенные Арабские Эмираты.

(Автор: Наргиз Имаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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