Оборот субъектов семейного бизнеса в Азербайджане вырос в несколько раз

БАКУ /Trend/ - Бизнес-показатели публичного лица юридического права по поддержке семейного бизнеса (ABAD), действующего при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана в прошедшем году отражают позитивный вектор развития государственной программы поддержки семейного бизнеса.

Как сообщили Trend в ABAD, количество участников ABAD в 2019 году выросло на треть и составило 421 семью-абадчи. Таким образом, за 2019 год к организации присоединилось больше сотни новых участников.

Среди абадчи значительную часть, 96 процентов – составляют физические лица (237 женщин и 166 мужчин), и четыре процента составляют юридические лица в количестве 18 участников. При этом большая часть абадчи (248 участников) сосредоточена в Абшеронском экономическом районе, где находятся десять точек-продаж и планируется открыть Нардаранский центр керамики и прикладного искусства. В Шеки-Загатальской зоне, где находятся Шекинский Керамический и Белоканский региональный центры ABAD, сосредоточено 59 абадчи. В Губа-Хачмазском экономическом районе, где находятся Губинский региональный центр, точка продажи, Школа и Фабрика ABAD, а также планируется открытие предприятие по производству упаковки и тары сосредоточено 29 участников. В Горно-Ширванском и Ленкоранском экономических районах находятся Шемахинская (деревня Демирчи) и Массалинская точки продажи, а также Массалинский региональный центр и сосредоточено 27 и 26 участников соответственно. В Аранском экономическом районе, в которых находятся Имишлинский региональный центр, Имишлинский и Кюрдамирский Food Hall-ы, сосредоточено 32 участника ABAD. В других экономических районах сосредоточено 18 участников.

В 2019 году также более чем на 70 процентов увеличился товарооборот организации, составив 1,7 миллиона манатов. За два года объем товарооборота возрос почти в 4,7 раза, а суммарная прибыль участников 2017 по 2019 годы составила 2,2 миллиона манатов.

ABAD, основная цель которого заключается в обеспечении активного участия граждан в социально-экономическом прогрессе страны, развитии малого и среднего предпринимательства, повышении уровня занятости населения, с 2016 года оказывает поддержку формированию конкурентоспособных семейных хозяйств, принимает непосредственное участие в реализации проектов социальной направленности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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