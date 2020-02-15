В Грузии откроется винный культурный центр

БАКУ/Trend/ - Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Грузии приступило к строительству винного культурного центра, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, строительство будет осуществляться на базе Научно-исследовательского центра сельского хозяйства в Джигаури района Мцхета-Мтианети.

В ведомстве сообщают, что в состав винного культурного центра войдут лаборатория, зона дегустации вин, музей вина и винный погреб.

Научно-исследовательский центр сельского хозяйства, созданный в 2014 году, занимается разведением древних сортов пшеницы и винограда. Центр также распределяет рассаду по всей стране, чтобы ее можно было ввести в промышленность.

На коллективной плантации охраняется 470 грузинских и 350 иностранных сортов винограда, в том числе уникальные и редкие сорта грузинского винограда.

В 2019 году из Грузии в 53 страны было экспортировано около 94 миллионов бутылок вина (0,75 литра), что на 9 процентов больше, чем в 2018 году, и является рекордным для Грузии, сообщает Грузинское национальное агентство вина.

Как сообщается, объем экспорта вина в денежном эквиваленте превысил 240 миллионов долларов, что на 17 процентов больше, чем в 2018 году.

Объем экспорта грузинского вина в Китай увеличился на 2 процента (7,08 миллиона бутылок), в Польшу – на 17 процентов (4,11 миллиона бутылок), в США – на 48 процентов (678,148 тысячи бутылок) и в Великобританию – на 60 процентов (168,307 тысячи бутылок).

По данным агентства, в 2019 году 341 компания экспортировала вино из Грузии.

Среди грузинских вин наибольшие экспортные показатели были зафиксированы для Киндзмараули – 17,41 миллиона бутылок, Мукузани – 5,16 миллиона бутылок, Цинандали – 4,40 миллиона бутылок, Ахашени – 1,57 миллиона ​​бутылок, Хванчкара – 1,01 миллиона бутылок и Твиши – 298,509 тысячи бутылок.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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