В Азербайджане увеличилось производство продукции растениеводства

БАКУ /Trend/ - В 2019 году объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил около 7,8 миллиарда манатов, что на 7,2 процента больше, чем за прошлый год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным Госкомитета, за указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 3,5 процента (4,08 миллиарда манатов), а растениеводства – на 11,7 процента (3,75 миллиарда манатов).

За год в стране произведено 573,3 тысячи тонн мяса, 2,13 миллиона тонн молока, 1,827 миллиарда яиц и 16,1 тысячи тонн шерсти. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года производство мяса увеличилось на три процента, молока - на 2,4 процента, яиц - на девять процентов, шерсти – на 1,6 процента.

За 2019 год было выращено немногим более миллиона тонн картофеля (рост 11,7 процента) и 1,715 миллиарда тонн других овощей, что по сравнению с аналогичными показателями 2018 года больше на 12,7 процента. Также за 2019 год были выращены зерновые и зернобобовые культуры в количестве 3,54 миллиона тонн, что по сравнению с 2018 годом больше на 11,4 процента.

Бахчевых культур в стране за отчетный период выращено 447,6 тысячи тонн, что на 11,4 процента больше, чем за 2018 год. Фруктов и ягод выращено в объеме 1,1 миллиона тонн (рост 8,8 процента). Также выращено 201,8 тысячи тонн винограда (рост за год 20,9 процента), 929,4 тонны листьев зеленого чая (рост на семь процентов) и 34,8 тысячи тонны подсолнечника (рост 43,3 процента).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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