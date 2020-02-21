Евразийская группа проведет в Туркменистане оценку на предмет противодействия легализации преступных доходов

АШХАБАД/Trend/ - В Туркменистане создана Межведомственная комиссия по подготовке к проведению мероприятия ЕАГ (Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма), сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента.

Речь идет о взаимной оценке национальной системы Туркменистана. Документ был направлен в соответствующие структуры страны.

Отметим, что Туркменистан вошёл в состав ЕАГ в 2010 году. Это открыло Туркменистану возможности для активного участия в работе ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force) и сотрудничества с другими странами и международными организациями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Напомним, что в 2009 году в Туркменистане был принят Закон "О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма".

Позднее, согласно рекомендациям ФАТФ, была введена статья об уголовной ответственности за финансирование терроризма. В стране функционирует Служба финансового мониторинга при министерстве финансов и экономики Туркменистана.

Цель деятельности является обеспечение правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и связанным с ними преступлениям.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)