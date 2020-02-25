Южная Корея поможет Узбекистану в подготовке квалифицированных химиков

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане при помощи специалистов из Южной Кореи будет создан научно-исследовательский институт по подготовке и повышению квалификации химиков, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Соответствующее поручение дал профильным министерствам и ведомствам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания, посвященного вопросам развития химической промышленности, говорится в сообщении.

Мирзиёев также указал на необходимость совершенствования системы образования в Ташкентском химико-технологическом институте. Президент подчеркнул важность интеграции науки и производства, в первую очередь, за счет подготовки квалифицированных кадров.

По итогам прошлого года предприятия химической промышленности республики суммарно увеличили прибыль в 2,3 раза по сравнению с показателем 2018 года. Акционерное общество "Навоиазот" ввело в эксплуатацию комплекс по производству поливинилхлорида, метанола и каустической соды. Продолжается строительство завода по выпуску жидкого синтетического топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса.

В то же время отдельные виды продукции, которые можно было бы производить в стране, по-прежнему импортируются. В структуре экспорта велика доля минеральных удобрений. На отечественных предприятиях 60 процентов оборудования изношено, энергозатраты в два-три раза выше нормы.

Для устранения этих минусов предлагается наладить новые направления химической промышленности, снизить себестоимость продукции за счет использования энергосберегающих технологий и внедрения современных IT-решений. Отдельно президент поручил привлечь в отрасль дополнительный объем иностранных инвестиций. В частности, рассмотреть вопрос о продаже государственной доли в АО "Ферганаазот", Кунградском содовом и Дехканабадском калийном заводах.

По данным Госкомстата Узбекистана, в структуре экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года "химическая продукция и изделия из нее" занимали седьмое место, уступая таким категориям, как "золото", "услуги", "энергоносители и нефтепродукты", "текстиль", "продовольственные товары" и "цветные металлы и изделия из них". Объем поставок составил 877 миллионов долларов. Зато если рассматривать, что страна импортировала в течение отчетного периода, то химическая продукция с показателем в 3,2 миллиарда долларов расположена на второй позиции. В больших количествах узбекские компании закупали только машины и оборудование.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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