Минтруда утвердило план действий по увеличению занятости на 2020 год

БАКУ/Trend/ - В Министерстве труда и социальной защиты населения утвержден "План мероприятий на 2020 год по улучшению работы в сфере найма безработных и лиц, ищущих работу", сообщает Trend cо ссылкой на пресс-службу министерства

Согласно плану, каждый месяц список работодателей будет подготовлен в соответствии с местоположением, и вместе со списком предприятий с высоким потенциалом найма будет два раза в год представлен для целей потенциальных вакансий в районные (городские) центры занятости.

В плане мероприятий предусматривается подготовка целей трудоустройства по каждому району, принятие мер по расширению сотрудничества с работодателями в направлении размещения вакантных рабочих мест в подсистеме "занятость", подготовка еженедельных аналитических данных по данной подсистеме и заключение четырехсторонних договоров по профессиональной подготовке.

В то же время в планах на год также присутствует принятие мер по стимулированию работодателей и занятости, внедрению программы совместного финансирования заработной платы для дальнейшего повышения уровня занятости, созданию социальных предприятий для формирования новых направлений сотрудничества с работодателями.

В плане мероприятий предусмотрены подсистема "занятость", организация профессиональной подготовки на основе четырехсторонних договоров, программа совместного финансирования заработной платы, ликвидация неформальной занятости и другие.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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