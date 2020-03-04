Приморский край заинтересован в импорте фруктов и овощей из Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Делегация Приморского края России во главе с заместителем председателя правительства региона Константином Шестаковым посетит Ташкент, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

В частности, предусмотрены двусторонние переговоры и встречи в министерстве инвестиций и внешней торговли, минтранспорта, Холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг" и с представителями частного бизнеса Узбекистана, говорится в сообщении.

Планируется обсудить вопросы поставок овощей и фруктов из Узбекистана в Приморский край, сотрудничества оптовых и торговый сетей, развитие транспортно-логистического взаимодействия в целях расширения торгово-экономических связей.

Недавно представители Узбекистана заявили на встрече в Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске, что страна готова увеличить поставку овощей и фруктов в Новосибирскую область.

Отметим, что президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти находится с визитом в Узбекистане (4-5 марта), где также встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Помимо встречи с главой республики, запланировано совещание с министром финансов Тимуром Ишметовым. Также он посетит Ферганской долину, где реализуются проекты банка.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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