Предприятие Азерабайджана о производстве молочных изделий в текущем году

Бизнес 7 мая 2020 16:11 (UTC+04:00)
Предприятие Азерабайджана о производстве молочных изделий в текущем году
Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по применению силы против Ирана
Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по применению силы против Ирана
Халаф Халафов рассказал о строительстве ГЭС на реке Араз
Халаф Халафов рассказал о строительстве ГЭС на реке Араз
Хаменеи заявил, что Иран в состоянии вывести спутник на геосинхронную орбиту
Хаменеи заявил, что Иран в состоянии вывести спутник на геосинхронную орбиту
Лента новостей
Деятельность диаспорских организаций в России обсуждалась на видеоконференции (ФОТО) Общество 16:21
ОАО «Siyəzən broyler» поддерживает проект «Мы сильны вместе» (ФОТО) Экономика 16:20
Грузия откроется для иностранных туристов с 1 июля Грузия 16:20
Президент Ильхам Алиев предоставил группе деятелей культуры Персональную пенсию Президента Азербайджана Политика 16:15
Предприятие Азерабайджана о производстве молочных изделий в текущем году Бизнес 16:11
Обзор событий в налоговой сфере Азербайджана за январь-апрель 2020 года Финансы 16:08
Азербайджан является островком стабильности и процветания для иностранного бизнеса - консалтинговая компания Бизнес 16:01
Состоялся телефонный разговор Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 15:45
Молочный комбинат Азербайджана о разработке новых видов продукции в текущем году Бизнес 15:41
Комитет по науке и образованию Милли Меджлиса провел онлайн-заседание Политика 15:35
В ПАСЕ предложили дорожную карту по восстановлению экономики после пандемии Европа 15:32
Сын Вильяма Гаджиева освобожден от занимаемой должности прокурора Общество 15:29
EMIN исполнил "День Победы" на азербайджанском языке (ВИДЕО) Культура 15:27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Мы выиграли первый бой, но война с пандемией еще продолжается – у нас в стране и во всем мире" Политика 15:20
Немецкая компания доставила буферный резервуар для НПЗ Star Энергетика 15:18
Али Ахмедов: Успешное развитие Азербайджана обеспечено благодаря политическому курсу, заложенному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Политика 15:15
UNCTAD и IRU обсудили дальнейшее сотрудничество с Туркменистаном в области транспортных грузоперевозок Транспорт 15:07
Эльхан Алескеров: На политическую арену Армении выпустили террористов «Сасна црер – АСАЛА» Армения 15:06
Инам Керимов: В перевозках продовольственных товаров в Азербайджане никаких проблем нет Экономика 15:02
Сахиба Гафарова: В Азербайджане всесторонняя забота о ветеранах войны является одним из приоритетов государственной политики Политика 15:00
В Азербайджане возобновляется деятельность Центра поддержки экспорта «Единое окно» Финансы 14:53
Азербайджанский фильм удостоен семи призов в четырех странах (ФОТО) Культура 14:44
Премьер-министр Грузии: Въезд и выезд в Тбилиси откроется 11 мая Грузия 14:38
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане превысил $56 млн. Финансы 14:23
Национальный интернет-провайдер Азербайджана о работах по модернизации услуг ИКТ 14:20
В Азербайджане сегодня нестабильная погода Общество 14:20
В Азербайджане значительно увеличивается число произведенных в Мексике автомобилей Общество 14:20
В Азербайджане начался прием заявок на ADAMI Media Prize-2020 (ВИДЕО) Социум 14:19
Сократилось число французских туристов, посещающих Турцию Турция 14:18
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку (ФОТО) Политика 14:12
Беларусь рассчитывает получить 90 млн евро от ВБ для борьбы с COVID-19 в ближайшее время Европа 14:11
Азербайджанская компания реализует очередной дорожный проект в Европе Строительство 14:07
Наименования специальностей для непедагогических кадров будут публиковаться ежегодно - минобразования Азербайджана Общество 14:01
Всемирный банк рассмотрел возможности выделения инвестиций Туркменистану Финансы 13:54
Строительная компания Азербайджана о продвижении дорожного проекта в Кыргызстане Строительство 13:49
Отношение к ветеранам Великой Отечественной войны в Азербайджане более чем образцовое - российский эксперт Политика 13:45
Председатель правления азербайджанской страховой компании о новой стратегии в 2020 году Экономика 13:39
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 213 человек Европа 13:38
Руководящее назначение в СК “Naxçıvansığorta” Экономика 13:36
Через порты Турции было перевезено свыше 15 тыс. тонн этанола Турция 13:31
Завтра в Баку до 22 градусов тепла и ожидается дождь Общество 13:28
Узбекистан снизил экспорт электроэнергии в Афганистан Узбекистан 13:22
В Азербайджане обнародовано расписание телеуроков по профобразованию на завтра Общество 13:21
Узбекистан и Чехия обсудили торгово-экономическое сотрудничество Узбекистан 13:16
Число туркменских туристов, посетивших Турцию в марте, сократилось более чем на 90 процентов Турция 13:16
Число грузинских туристов, посетивших Турцию в марте, сократилось более чем на половину Турция 13:12
Через порты Турции было перевезено более 9 тысяч тонн доломита Турция 13:08
Центры Службы ASAN и ASAN Kommunal 9 мая работать не будут Общество 13:05
EMIN и Фарид Аскеров исполнили в Москве песню "Азербайджан" Муслима Магомаева (ВИДЕО) Культура 12:57
В первом квартале 2020 года Турция и Китай сократили товарооборот Турция 12:56
Ведущий провайдер Баку расширил спектр онлайн-услуг ИКТ 12:54
В ООН призвали учитывать проблемы мигрантов в планах восстановления после пандемии США 12:52
В Азербайджане планируется увеличить производство табака Бизнес 12:48
В отношении главного бухгалтера Джалилабадского отдела Госфонда соцзащиты возбуждено уголовное дело (ВИДЕО) Политика 12:45
Генсек ОБСЕ подчеркнул значимость стратегии Туркменистана по противодействию терроризму Туркменистан 12:22
Компания «Узбекистон темир йуллари» заключила несколько крупных договоров с Россией и Казахстаном Узбекистан 12:21
Эксперты международной организации составили перечень антикризисных рекомендаций для автотранспортной отрасли Транспорт 12:21
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231 Россия 12:18
СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Имишлинского района (ВИДЕО) Происшествия 12:17
В ведомстве канцлера ФРГ считают, что пандемия продлится как минимум до конца года Европа 12:10
В Анкаре назвали сроки нормализации экономики Турция 12:02
В Азербайджане упрощаются условия предоставления адресной соцпомощи Общество 12:00
Российский журнал включил фестиваль "ЖАРА" в список лучших и ожидаемых мировых музыкальных проектов Культура 11:51
Фонд страхования вкладов повысил максимальную ставку по защищённым депозитам Финансы 11:50
Генсек Международного транспортного форума заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Туркменистаном Транспорт 11:23
Кямран Байрамов: Победа над коронавирусом напрямую зависит от нашей дисциплинированности и ответственности Политика 11:15
В Азербайджане адресную соцпомощь смогут получать и семьи, имеющие банковский кредит Общество 11:15
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,1% Европа 11:13
Кабмин утвердил перечень лицензий и разрешений, направляемых в Государственный таможенный комитет Азербайджана Бизнес 11:13
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2884 Армения 11:03
Получен приток газа из отремонтированной скважины месторождения "Южный Кемачи" в Узбекистане Энергетика 11:00
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:57
Министр обороны Закир Гасанов и помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев посетили очередную воинскую часть в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:48
Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 1,2% Европа 10:40
При поддержке минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана пройдет онлайн-конференция World Net Summit Экономика 10:33
Самолет ВВС Пакистана разбился в провинции Пенджаб Другие страны 10:31
Президенты Туркменистана и Узбекистана рассмотрели торгово-экономическое взаимодействие Туркменистан 10:29
Грузинская компания закупила тысячи тонн зерна Грузия 10:27
Авиарейсы из Грузии в Турцию возобновятся уже в мае Грузия 10:25
Число узбекских туристов, посетивших Турцию в марте, сократилось более чем наполовину Турция 10:23
В Казахстане смягчены требования к рассадке пассажиров в самолетах Казахстан 10:22
Азербайджанский музей показал уникальные ювелирные украшения (ФОТО) Культура 10:21
Из Ирака через порты Турции было перевезено свыше 2 млн. тонн грузов Турция 10:20
Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по налогам Казахстан 10:18
Цены на нефть растут на фоне надежд на восстановление спроса Энергетика 10:14
Радикальная оппозиция опаснее коронавируса - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:10
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 2266 Узбекистан 10:09
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:01
Курс маната по отношению к мировым валютам на 7 мая Финансы 09:50
В Баку зарплата наемных работников выросла на более чем 20% Общество 09:30
ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Опыт Азербайджана бесценен для государств, которые столкнулись с COVID-19 - российский эксперт Политика 09:18
Число погибших при утечке газа в Индии выросло до восьми (Обновлено) Другие страны 09:00
Япония собирает информацию о новом ракетном объекте в КНДР Другие страны 08:53
Сенат США спустя два года утвердил кандидатуру главы контрразведывательного ведомства США 08:48
ЕС выделит Западным Балканам 3,3 млрд евро на восстановление после COVID-19 Европа 08:40
Внешнеторговый оборот Китая в январе - апреле упал до $1,3 трлн Другие страны 08:31
В Кыргызстане выявлено 24 новых случая заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:19
80 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Казахстане Казахстан 08:01
ABC: в Нью-Йорке более 40 полицейских умерли из-за коронавируса США 07:43
Все новости