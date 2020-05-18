В Азербайджане планируется увеличить производство табака

БАКУ/Trend/ - ООО Azertütün, дочернее предприятие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", переработало в 2019 году в общей сложности 12 450 тонн зеленого табака и в результате переработки получило 2 080 тонн сухого табака.

Об этом сказал Trend директор департамента сферы аграрного производства и торговли "Азербайджанской промышленной корпорации" Ильхам Байрамов.

По его словам, по сравнению с предыдущими годами, в 2019 году наряду с показателями переработки было достигнуто повышение качества продукции, что создало почву для увеличения экспортного потенциала и расширения его географии.

Директор отметил, что в Огузском районе развернуто пилотное производство готовой табачной продукции. Работы в этом направлении ведутся совместно с компанией Japan Tobacco International.

"Следует отметить, что в прошлом году неблагоприятные погодные условия, чрезмерная засуха и проблемы с водоснабжением негативно повлияли на урожайность в Шеки-Закатальском регионе",- сказал он.

Директор подчеркнул, что в рамках госпрограммы "По развитию в Азербайджане производства табака и табачных изделий" информация об этой продукции из таких районов страны, как Евлах, Шеки, Гах, Закатала и Балакен была интегрирована через портал Azexport в международные электронно-торговые платформы, среди которых в компании выделили All.biz, Agroserver, Tradekey и другие. После интеграции, по его словам, число запросов на экспорт сырого табака начало расти.

Отметим, что 10 августа 2017 года главой государства была утверждена государственная программа "По развитию в Азербайджане производства табака и табачных изделий". Она запланирована на 2017-2021 годы. Одной из ее главных целей является увеличение производительности табака до 20 центнеров на один гектар, расширение посевных площадей табака до шести тысяч гектаров и рост производства до 12 тысяч тонн табака.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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