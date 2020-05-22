Вюсал Гасымлы представит Азербайджан в Бангкоке в рамках заседания UNESCAP

БАКУ/Trend/ - Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы представит Азербайджан на шестом заседании временной Межправительственной группы по упрощению приграничной торговли, которое состоится 28-29 сентября в Бангкоке, сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА).

В мероприятии, организованном Экономической и социальной комиссией ООН для стран Азии и Тихого океана (UNESCAP), примут участие все страны-члены комиссии. Гасымлы выступит с вступительной речью, в которой проинформирует участников о строительстве smart nation в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.

В ходе двухдневного мероприятия рабочая группа обсудит ряд вопросов по дальнейшему совершенствованию текста проекта регионального соглашения правительства по упрощению трансграничной бездокументарной торговли, а также по подготовке проекта дорожной карты для реализации основополагающих положений в тексте регионального соглашения по упрощению трансграничной бездокументарной торговли.

Отметим, что Азербайджан является первой страной, принявшей рамочное соглашение об упрощении торговли между странами Азии и Тихого океана. Распоряжением Президента Ильхама Алиева принят закон о присоединении к рамочному соглашению по упрощению трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)