В Китае прошел мастер-класс в формате видеоконференции, посвященный азербайджанским винам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Восьмого июня при совместной организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), торгового представительства Азербайджана в КНР и Китайского научно-исследовательского института пищевых продуктов и ферментации был организован мастер-класс в формате видеоконференции по дегустации азербайджанских вин, производимых ООО "Şirvan Şərabları", ОАО "İsmayıllı Şərab-2", а также ОАО "Göygöl Şərab Zavodu".

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве экономики Азербайджана.

Исполняющий обязанности президента AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал участников видеоконференции о развитии виноделия в Азербайджане и работе, проводимой в этом направлении: "Производство вина и других алкогольных напитков в Азербайджане является приоритетной сферой ненефтяного сектора, и государство оказывает большую поддержку этой сфере. Принятая в 2018 году “Государственная программа по развитию виноделия в Азербайджане на 2018-2025 годы”, создание Ассоциации виноделов Азербайджана являются показателями внимания к развитию виноделия".

Торговый представитель Азербайджана в КНР Теймур Надироглу, информируя участников о винных домах, действующих в Урумчи и Шанхае, отметил, что ими ежегодно принимаются необходимые меры для продвижения бренда “Made in Azerbaijan” в Китае и дальнейшего увеличения экспорта ненефтяной продукции, в частности вина и других алкогольных напитков, производимых в стране"

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о продвижении азербайджанских вин, даны ответы на интересующие участников вопросы.

Отметим, что на едином стенде "Made in Azerbaijan" при поддержке министерства и при организации AZPROMO представлена продукция 20 азербайджанских компаний, функционирующих в сферах производства молока и молочной продукции, меда, фундука, фруктовых соков, кондитерских изделий, овощей и консервов, сухофруктов и хурмы.

(Автор: Фидан Бабаева)

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