Azexport упрощает деятельность предпринимателей-экспортеров

Бизнес 12 июня 2020 10:40 (UTC+04:00)
Azexport упрощает деятельность предпринимателей-экспортеров

БАКУ/Trend/ - Впервые введенное в Азербайджане онлайн-приложение для экспорта (Online vahid ixrac erizesi) позволяет экономить время на поиск и оплату нужного товара при помощи одного онлайн-заявления, предоставляя предпринимателям сертификаты для свободной виртуальной торговли.

Об этом сообщил Trend менеджер Azexport Айхан Гадашов.

По его словам, данное приложение дает возможность предпринимателям получить международный ветеринарный, фитосанитарный сертификаты, сертификаты качества, происхождения, разрешение на вывоз исчезающих видов дикой фауны и флоры, культурных ценностей и религиозной литературы (на бумажных и электронных носителях) и других религиозных информационных материалов.

"Указом Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по укреплению позиций Азербайджанской Республики как цифрового торгового узла, и расширению внешнеторговых связей" создан Цифровой торговый узел. Через него предприниматели могут получить все разрешительные документы, необходимые для экспорта продуктов, которые они будут экспортировать, на основе единой онлайн-заявки на экспорт",- отметил он.

Гадашов отметил, то в рамках Цифрового торгового узла также были предоставлены услуги по заполнению электронной таможенной декларации и получению суммы экспортного стимулирования.

"Благодаря эффективному использованию новейших технологических достижений и транспортно-логистических возможностей в стране осуществляется многосторонняя работа по повышению благоприятности деловой и инвестиционной среды, дальнейшему улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах, повышению экспортного потенциала, расширению охвата трансграничной торговли, в том числе электронной",- подытожил он.

Напомним, что Azexport (www.azexport.az) создан по распоряжению главы государства "О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года. Основными товарами, экспортированными в этот период, являются табак, куриное мясо и яйца, фундук, хлопковое масло, вино, гранат, лук, косметические средства, медицинская марля, мебель, краски, кондитерские изделия, молоко с фруктовыми добавками, минеральная вода и чеснок.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского производства. Он является эффективной платформой для их реализации на внешних и внутреннем рынках.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva

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