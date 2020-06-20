Торгово-промышленная палата Азербайджана примет участие в проекте Европалаты в рамках Восточного партнерства

БАКУ/Trend/ - В 2021 году Торгово-промышленная палата Азербайджана планирует участие в проекте Европалаты для стран Восточного партнерства.

Об этом в субботу сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Азербайджана.

Согласно сообщению, данная организация является членом Европалаты, и реализуемый в следующем году проект рассчитан для представителей малого и среднего бизнеса.

«Проект направлен на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами ЕС и Восточного партнерства (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) в сферах туризма, производства продуктов питания, текстильной продукции, вина, а также творческой индустрии», - отметили в палате.

Согласно данным, малый и средний бизнес являются ключевыми элементами экономики. В регионе Восточного партнерства доля МСБ составляет от 83 процентов до 99 процентов в общем числе предприятий и формирует 50 процентов всех рабочих мест. Однако, эти цифры по-прежнему отстают от значений показателей в странах ЕС, где сегмент МСБ охватывает более двух третей всего трудоспособного населения, а за последние пять лет его доля в создании новых рабочих мест составила 85 процентов.

«МСБ имеют потенциал для создания дополнительных рабочих мест и обеспечения экономического роста. Для этого проект будет направлен на устранение ограниченного доступа к финансированию, бюрократизма и трудностей при выходе на новые рынки», - отмечается в информации.

В палате отметили, что общий активный портфель поддержки ЕС в рамках инициативы EU4Business составляет почти 320 миллионов евро, которые помогли дополнительно привлечь более 1,96 миллиарда евро в виде кредитов, предоставленных банками-партнерами для сегмента МСБ в регионе.

«Государственная нефтяная компания Азербайджана - SOCAR, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Gilan Holding, GAZELLİ GROUP, Unibank, «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и другие организации являются нашими партнерами долгие годы. В ближайшем будущем мы планируем увеличить число партнеров Палаты для повышения как внутренних, так и макроэкономических показателей страны», - подытожили в сообщении.

Напомним, что Торгово-промышленная палата (ТПП) Азербайджана является самостоятельной, негосударственной, не претендующей на прибыль, общественной организацией. Создана в 1922 году.

Деятельность ТПП осуществляется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, действующим Уставом организации и решениями вышестоящего органа.

Она осуществляет деятельность, взаимодействуя с предприятиями, объединениями, организациями, предпринимателями и их объединениями, вне зависимости от формы собственности, подчинения и расположения на территории республики, а также с предпринимателями других стран и международных организаций.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)