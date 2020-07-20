В Азербайджане растет производство продукции в сфере животноводства

БАКУ/Trend/ - В январе-июне 2020 года производство продукции в сфере животноводства в Азербайджане выросло на 3,2 процента, составив 2,085 миллиарда манатов, а растениеводства – на 1,1 процента, составив 1,997 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным Госкомстата, в стране было произведено 260,4 тысячи тонн мяса, один миллион тонн молока, 991,5 миллионов яиц и 14,6 тысячи тонн шерсти, 445,9 тонны кокона шелкопряда. По сравнению с аналогичными показателями 2020 года производство мяса увеличилось на 3,1 процента, молока - на 1,9 процента, яиц - на семь процентов, производство шерсти увеличилось на 0,1 процента.

За первые шесть месяцев текущего года было выращено 368,3 тысячи тонн картофеля (рост на 9,7 процента) и 716,9 тысяч тонн других овощей, что по сравнению с аналогичными показателями прошлого года больше на 6,2 процента.

В целом, объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил около четырех миллиардов манатов, что на 2,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Фидан Бабаева)