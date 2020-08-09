Нахчыван наращивает производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года из Нахчыванской Автономной Республики было экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 40,629 миллиона долларов США, передает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР.

За отчетный период текущего года была проведена реконструкция мелиоративных и ирригационных систем, проведены мелиоративные мероприятия на 73 гектарах освобожденных от оккупации земель в районе Садарак.

Продолжается строительство насосной станции на Аразском водохранилище, и линии напорных труб, насосной станции в селе Кюлюс Шахбузского района, закрытых оросительных сетей на территории сел Тюркеш, Саласуз, Маралик и села Беюкдюз.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 апреля 2020 года "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей поливной водой в Нахчыванской Автономной Республике и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде " Кабинету министров Нахчыванской Автономной республики выделены средства в размере одного миллиона манатов.

В январе-июне 2020 года приняты меры по охране, закладке новых зеленых насаждений лесного фонда, проведены лесовосстановительные работы на площади 282 гектара, посажено около 206 тысяч деревьев.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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