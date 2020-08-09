Нахчыван наращивает производство сельхозпродукции

Бизнес 9 августа 2020 20:00 (UTC+04:00)
Нахчыван наращивает производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года из Нахчыванской Автономной Республики было экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 40,629 миллиона долларов США, передает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР.

За отчетный период текущего года была проведена реконструкция мелиоративных и ирригационных систем, проведены мелиоративные мероприятия на 73 гектарах освобожденных от оккупации земель в районе Садарак.

Продолжается строительство насосной станции на Аразском водохранилище, и линии напорных труб, насосной станции в селе Кюлюс Шахбузского района, закрытых оросительных сетей на территории сел Тюркеш, Саласуз, Маралик и села Беюкдюз.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 апреля 2020 года "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей поливной водой в Нахчыванской Автономной Республике и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде " Кабинету министров Нахчыванской Автономной республики выделены средства в размере одного миллиона манатов.

В январе-июне 2020 года приняты меры по охране, закладке новых зеленых насаждений лесного фонда, проведены лесовосстановительные работы на площади 282 гектара, посажено около 206 тысяч деревьев.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: Fidan_Babaeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов
ТКНПЗ Туркменистана объявляет тендер на закупку бензина
ТКНПЗ Туркменистана объявляет тендер на закупку бензина
Участие в ВТО поможет экономике Туркменистана обрести устойчивость
Участие в ВТО поможет экономике Туркменистана обрести устойчивость
Loading Bars
Лента новостей
Нахчыван наращивает производство сельхозпродукции Бизнес 20:00
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 19:50
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 5 млн США 19:22
Соперником «Динамо Тбилиси» в Лиге чемпионов будет албанская «Тирана» Грузия 18:59
В Узбекистане зафиксировано 279 новых случаев заражения коронавирусом Узбекистан 18:44
Зариф подписал мемориальную книгу в память жертв взрыва в Бейруте Иран 18:42
Катар выделит $50 млн на помощь Ливану Арабские страны 18:23
Ввод очередного карьера запланирован на рудоуправлении «Алюминий Казахстана» Бизнес 18:00
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана вырос вдвое Финансы 18:00
Плотность на пляжах продолжается - усилены меры контроля Общество 17:52
Определился соперник "Карабаха" в Лиге чемпионов Общество 17:45
В центре Кабула произошел взрыв Другие страны 17:13
В Азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги (ФОТО) Политика 17:06
Иран направит в Ливан еще 4 партии гумпомощи Иран 16:48
Право на выезд в Турцию получил 101 гражданин Грузии Грузия 16:38
В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 332 новых случая COVID-19 Кыргызстан 16:07
Президентские выборы в Беларуси состоялись - ЦИК Другие страны 16:03
Анализ рынка труда в Азербайджане становится более доступным Бизнес 16:00
В Азербайджане внедряется первый "умный" высокотехнологичный продукт местного производства Бизнес 16:00
Учения “TurAZ Qartalı - 2020” продолжаются с участием вертолетов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:38
На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5 Иран 15:12
Посещение пляжей без отправки запроса на портале cimerlik.az может увеличить число заражений (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:56
Один человек погиб при стрельбе в Вашингтоне США 14:52
В Грузии выявлено 9 новых случаев коронавируса Грузия 14:44
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 326 тыс. человек Иран 14:42
MEDEF International: У французских компаний есть возможности для развития на грузинском рынке Бизнес 14:00
Азербайджан увеличил импорт мебели из Турции Бизнес 14:00
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов Тендеры 14:00
В Азербайджане за сутки от коронавируса излечились еще 308 человек Общество 13:57
Завтра в Азербайджане пойдет дождь, выпадет град Общество 13:37
Глава Афганистана сообщил, что 9 августа издаст указ об освобождении 400 талибов Другие страны 13:09
Министр информации Ливана подала в отставку Арабские страны 12:54
Скончался азербайджанский генерал-лейтенант в отставке Чингиз Мамедов Политика 12:34
Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси на 10:00 составила 45,33% Другие страны 12:21
Иран назвал число предприятий, которые будут введены в эксплуатацию в этом году Иран 12:15
Эпидемиологическая ситуация в Грузии управляема и находится под контролем - глава Наццентра Грузия 12:00
Ассоциация производителей песка, гравия и камня Азербайджана о влиянии COVID-19 на производство Бизнес 12:00
Азербайджан сократил ненефтяной экспорт Финансы 12:00
ТКНПЗ Туркменистана объявляет тендер на закупку бензина Тендеры 12:00
В первый этап азербайджано-турецких тактических учений также привлечены подразделения спецназа (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:59
Ученые разработали тест, позволяющий прогнозировать развитие диабета у младенцев В мире 11:43
Около 1 тыс. тонн нефтепродуктов вытекло в океан из японского судна возле Маврикия В мире 11:21
Явка избирателей на досрочном голосовании на президентских выборах в Беларуси составила 41,7% Другие страны 11:00
Германия предоставит Ливану €10 млн для устранения последствий взрыва в Бейруте Европа 10:55
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве выросло за сутки на 803 Россия 10:32
В ДТП в Турции пострадали 25 человек Турция 10:10
МСАТ поддерживает цифровизацию транспортной инфраструктуры в Узбекистане Транспорт 10:00
Сколько иностранные граждане потратили в Азербайджане в период пандемии? Финансы 10:00
Производство черники в Грузии ежегодно растет - министерство Бизнес 10:00
Посол Ирана предупредил о ядерной программе Саудовской Аравии Иран 09:59
В Кыргызстане будет проведена административно-территориальная реформа - президент Кыргызстан 09:38
ВС Армении в течение суток 28 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:31
Участки для голосования на выборах президента открылись в Беларуси Другие страны 09:11
Гутерриш: международное сообщество должно понять, что ядерную войну нельзя выиграть В мире 09:00
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 08:49
В Индии 7 человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID-19 Другие страны 08:48
Тренер "Барселоны" Сетьен заявил, что команда заслуженно вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт 08:39
В Китае от нового вируса SFTS умерли 7 человек Другие страны 08:25
Кандидата в президенты США укусила летучая мышь США 08:12
Экспорт Азербайджана через "единое окно" значительно увеличился Финансы 08:00
В Азербайджане к концу 2020 года будут определены реальные пользователи аграрных субсидий Бизнес 08:00
Air France стала третьей авиакомпанией, возобновившей рейсы в Грузию Грузия 07:50
872 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:40
Эспер заявил, что в Афганистане к концу осени останется менее 5 тыс. военных США США 07:23
2 южных порта Турции открыты для нужд Ливана - Фуат Октай Турция 07:01
Власти США приостановили действие соглашения о кредите для Kodak в размере $765 млн США 06:43
Силовики вернули под контроль центр Бейрута и захваченные демонстрантами министерства Арабские страны 06:25
Мишель Обама и Берни Сандерс выступят в первый день Национального съезда демократов США 06:09
В геноме человека обнаружены следы неизвестных предков В мире 05:46
Politico: Трамп повздорил с ключевым спонсором республиканцев США 05:27
В Китае за сутки выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом Другие страны 04:52
Бельгия ограничит поездки туристов из-за жары и коронавируса Европа 04:35
В Бразилии объявили траур по умершим из-за коронавируса Другие страны 04:18
Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok ИКТ 04:00
Посольство США поддержало антиправительственные акции в Бейруте США 03:39
Коронавирусом в США заразились свыше 5 млн человек США 03:11
Трамп заявил, что демократы могут победить на выборах в США только путем фальсификаций США 02:43
Число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. Другие страны 02:27
Трамп подписал новые указы, направленные на поддержку американцев во время пандемии США 02:08
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов Спорт 01:49
Франция возглавит международную конференцию доноров в поддержку Ливана Европа 01:30
"Бавария" обыграла "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов Спорт 01:19
Зеленский заявил, что Украина не позволит себе вмешаться в американские выборы Другие страны 00:54
TikTok на следующей неделе подаст в суд на администрацию США из-за указа Трампа США 00:35
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Россия 00:08
Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте выросло до 490 (Обновлено) Арабские страны 00:05
В Канаде два человека умерли из-за торнадо Другие страны 8 августа 23:44
Президент Литвы прекратил самоизоляцию по коронавирусу Европа 8 августа 23:27
В Чехии при пожаре в жилом доме погибли 11 человек Европа 8 августа 23:13
Мусави: Иран не видит разницы между Хуком и Абрамсом Политика 8 августа 23:00
Палата аудиторов Азербайджана нацелена на увеличение прозрачности в экономике Бизнес 8 августа 23:00
Положительная динамика наблюдается в угольной промышленности Казахстана несмотря на COVID Бизнес 8 августа 23:00
«Росэлектроника» реконструирует пункт пропуска на границе с Азербайджаном Бизнес 8 августа 23:00
Основные доходы банковской системы Грузии связаны с кредитованием частных лиц Грузия 8 августа 23:00
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 222 тысячи Турция 8 августа 22:57
В США ввели в строй новый корабль ВМС USS St. Louis США 8 августа 22:42
Андреа Пирло возглавил "Ювентус" Спорт 8 августа 22:28
Азербайджанская делегация наблюдает за президентскими выборами в Беларуси (ФОТО) Политика 8 августа 22:19
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 8 августа 22:13
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 8 августа 21:53
Все новости