Курс евро растет по отношению к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 августа установлен на уровне 1,7 и 2,019 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
21 августа 2020 г.:
|
20 августа 2020 г.:
|
21 июля 2020 г.:
|
21 августа 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,019
|
2,0141
|
1,9428
|
1,8859
|
0,0049
|
0,0762
|
0,1331
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0232
|
0,0238
|
0,0256
|
-0,0002
|
-0,0008
|
-0,0026
|
1 турецкая лира
|
0,2331
|
0,2331
|
0,2479
|
0,2965
|
0
|
-0,0148
|
-0,0634
|
1 австралийский доллар
|
1,2241
|
1,2209
|
1,1934
|
1,1523
|
0,0032
|
0,0307
|
0,0718
|
1 аргентинский песо
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0237
|
0,0311
|
0
|
-0,0006
|
-0,0080
|
1 белорусский рубль
|
0,6828
|
0,6883
|
0,7099
|
0,8265
|
-0,0055
|
-0,0271
|
-0,1437
|
1 бразильский реал
|
0,3058
|
0,3059
|
0,3188
|
0,4192
|
-0,0001
|
-0,0130
|
-0,1134
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0987
|
0,0984
|
0,1023
|
0,1108
|
0,0003
|
-0,0036
|
-0,0121
|
100 южнокорейских вон
|
0,1434
|
0,1432
|
0,1418
|
0,1414
|
0,0002
|
0,0016
|
0,0020
|
1 чешская крона
|
0,0776
|
0,0772
|
0,073
|
0,0731
|
0,0004
|
0,0046
|
0,0045
|
100 чилийских песо
|
0,2157
|
0,217
|
0,216
|
0,2392
|
-0,0013
|
-0,0003
|
-0,0235
|
1 китайский юань
|
0,2461
|
0,2456
|
0,2431
|
0,241
|
0,0005
|
0,0030
|
0,0051
|
1 датская крона
|
0,2712
|
0,2705
|
0,261
|
0,2529
|
0,0007
|
0,0102
|
0,0183
|
1 грузинский лари
|
0,5539
|
0,5527
|
0,5544
|
0,5804
|
0,0012
|
-0,0005
|
-0,0265
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2167
|
0
|
0,0001
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0238
|
0
|
0
|
-0,0011
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2511
|
2,2264
|
2,1514
|
2,066
|
0,0247
|
0,0997
|
0,1851
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0119
|
0
|
0
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1953
|
0,1953
|
0,1894
|
0,1755
|
0
|
0,0059
|
0,0198
|
1 швейцарский франк
|
1,874
|
1,8586
|
1,8096
|
1,736
|
0,0154
|
0,0644
|
0,1380
|
1 израильский шекель
|
0,4998
|
0,4994
|
0,4966
|
0,4819
|
0,0004
|
0,0032
|
0,0179
|
1 канадский доллар
|
1,2914
|
1,2862
|
1,258
|
1,2771
|
0,0052
|
0,0334
|
0,0143
|
1 кувейтский динар
|
5,5636
|
5,5586
|
5,5325
|
5,5894
|
0,0050
|
0,0311
|
-0,0258
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0218
|
0,0219
|
0,0219
|
0,0242
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,112
|
0,1124
|
0,1126
|
0,0006
|
0,0002
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4071
|
0,4073
|
0,3986
|
0,4073
|
-0,0002
|
0,0085
|
-0,0002
|
1 мексиканский песо
|
0,077
|
0,0766
|
0,0756
|
0,0861
|
0,0004
|
0,0014
|
-0,0091
|
1 молдавская лея
|
0,1023
|
0,1026
|
0,1003
|
0,096
|
-0,0003
|
0,0020
|
0,0063
|
1 египетский фунт
|
0,1067
|
0,1069
|
0,1065
|
0,1024
|
-0,0002
|
0,0002
|
0,0043
|
1 норвежская крона
|
0,191
|
0,1906
|
0,1843
|
0,1891
|
0,0004
|
0,0067
|
0,0019
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0184
|
0
|
-0,0001
|
-0,0018
|
1 польский злотый
|
0,461
|
0,4579
|
0,4362
|
0,4325
|
0,0031
|
0,0248
|
0,0285
|
1 сингапурский доллар
|
1,2446
|
1,2411
|
1,2221
|
1,2282
|
0,0035
|
0,0225
|
0,0164
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4014
|
2,411
|
2,3637
|
2,3301
|
-0,0096
|
0,0377
|
0,0713
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0,0578
|
0,0577
|
0,0543
|
0
|
0,0001
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1648
|
0,1648
|
0,1649
|
0,1753
|
0
|
-0,0001
|
-0,0105
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0621
|
0,062
|
0,0616
|
0,0678
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0057
|
100 японских иен
|
1,6094
|
1,6034
|
1,584
|
1,5968
|
0,0060
|
0,0254
|
0,0126
|
1 новозеландский доллар
|
1,1121
|
1,1157
|
1,1156
|
1,0893
|
-0,0036
|
-0,0035
|
0,0228
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili