Курс евро растет по отношению к манату

Бизнес 21 августа 2020 10:47 (UTC+04:00)
Курс евро растет по отношению к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 августа установлен на уровне 1,7 и 2,019 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

21 августа 2020 г.:

20 августа 2020 г.:

21 июля 2020 г.:

21 августа 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,019

2,0141

1,9428

1,8859

0,0049

0,0762

0,1331

1 российский рубль

0,023

0,0232

0,0238

0,0256

-0,0002

-0,0008

-0,0026

1 турецкая лира

0,2331

0,2331

0,2479

0,2965

0

-0,0148

-0,0634

1 австралийский доллар

1,2241

1,2209

1,1934

1,1523

0,0032

0,0307

0,0718

1 аргентинский песо

0,0231

0,0231

0,0237

0,0311

0

-0,0006

-0,0080

1 белорусский рубль

0,6828

0,6883

0,7099

0,8265

-0,0055

-0,0271

-0,1437

1 бразильский реал

0,3058

0,3059

0,3188

0,4192

-0,0001

-0,0130

-0,1134

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0987

0,0984

0,1023

0,1108

0,0003

-0,0036

-0,0121

100 южнокорейских вон

0,1434

0,1432

0,1418

0,1414

0,0002

0,0016

0,0020

1 чешская крона

0,0776

0,0772

0,073

0,0731

0,0004

0,0046

0,0045

100 чилийских песо

0,2157

0,217

0,216

0,2392

-0,0013

-0,0003

-0,0235

1 китайский юань

0,2461

0,2456

0,2431

0,241

0,0005

0,0030

0,0051

1 датская крона

0,2712

0,2705

0,261

0,2529

0,0007

0,0102

0,0183

1 грузинский лари

0,5539

0,5527

0,5544

0,5804

0,0012

-0,0005

-0,0265

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2167

0

0,0001

0,0027

1 индийская рупия

0,0227

0,0227

0,0227

0,0238

0

0

-0,0011

1 британский фунт стерлингов

2,2511

2,2264

2,1514

2,066

0,0247

0,0997

0,1851

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0115

0,0119

0

0

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1953

0,1953

0,1894

0,1755

0

0,0059

0,0198

1 швейцарский франк

1,874

1,8586

1,8096

1,736

0,0154

0,0644

0,1380

1 израильский шекель

0,4998

0,4994

0,4966

0,4819

0,0004

0,0032

0,0179

1 канадский доллар

1,2914

1,2862

1,258

1,2771

0,0052

0,0334

0,0143

1 кувейтский динар

5,5636

5,5586

5,5325

5,5894

0,0050

0,0311

-0,0258

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0044

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0218

0,0219

0,0219

0,0242

-0,0001

-0,0001

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1126

0,112

0,1124

0,1126

0,0006

0,0002

0

1 малайзийский ринггит

0,4071

0,4073

0,3986

0,4073

-0,0002

0,0085

-0,0002

1 мексиканский песо

0,077

0,0766

0,0756

0,0861

0,0004

0,0014

-0,0091

1 молдавская лея

0,1023

0,1026

0,1003

0,096

-0,0003

0,0020

0,0063

1 египетский фунт

0,1067

0,1069

0,1065

0,1024

-0,0002

0,0002

0,0043

1 норвежская крона

0,191

0,1906

0,1843

0,1891

0,0004

0,0067

0,0019

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0184

0

-0,0001

-0,0018

1 польский злотый

0,461

0,4579

0,4362

0,4325

0,0031

0,0248

0,0285

1 сингапурский доллар

1,2446

1,2411

1,2221

1,2282

0,0035

0,0225

0,0164

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4533

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4014

2,411

2,3637

2,3301

-0,0096

0,0377

0,0713

1 тайваньский доллар

0,0578

0,0578

0,0577

0,0543

0

0,0001

0,0035

1 таджикский сомони

0,1648

0,1648

0,1649

0,1753

0

-0,0001

-0,0105

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0621

0,062

0,0616

0,0678

0,0001

0,0005

-0,0057

100 японских иен

1,6094

1,6034

1,584

1,5968

0,0060

0,0254

0,0126

1 новозеландский доллар

1,1121

1,1157

1,1156

1,0893

-0,0036

-0,0035

0,0228

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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