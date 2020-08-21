Курс евро растет по отношению к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 августа установлен на уровне 1,7 и 2,019 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 21 августа 2020 г.: 20 августа 2020 г.: 21 июля 2020 г.: 21 августа 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,019 2,0141 1,9428 1,8859 0,0049 0,0762 0,1331 1 российский рубль 0,023 0,0232 0,0238 0,0256 -0,0002 -0,0008 -0,0026 1 турецкая лира 0,2331 0,2331 0,2479 0,2965 0 -0,0148 -0,0634 1 австралийский доллар 1,2241 1,2209 1,1934 1,1523 0,0032 0,0307 0,0718 1 аргентинский песо 0,0231 0,0231 0,0237 0,0311 0 -0,0006 -0,0080 1 белорусский рубль 0,6828 0,6883 0,7099 0,8265 -0,0055 -0,0271 -0,1437 1 бразильский реал 0,3058 0,3059 0,3188 0,4192 -0,0001 -0,0130 -0,1134 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0987 0,0984 0,1023 0,1108 0,0003 -0,0036 -0,0121 100 южнокорейских вон 0,1434 0,1432 0,1418 0,1414 0,0002 0,0016 0,0020 1 чешская крона 0,0776 0,0772 0,073 0,0731 0,0004 0,0046 0,0045 100 чилийских песо 0,2157 0,217 0,216 0,2392 -0,0013 -0,0003 -0,0235 1 китайский юань 0,2461 0,2456 0,2431 0,241 0,0005 0,0030 0,0051 1 датская крона 0,2712 0,2705 0,261 0,2529 0,0007 0,0102 0,0183 1 грузинский лари 0,5539 0,5527 0,5544 0,5804 0,0012 -0,0005 -0,0265 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2167 0 0,0001 0,0027 1 индийская рупия 0,0227 0,0227 0,0227 0,0238 0 0 -0,0011 1 британский фунт стерлингов 2,2511 2,2264 2,1514 2,066 0,0247 0,0997 0,1851 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0115 0,0119 0 0 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1953 0,1953 0,1894 0,1755 0 0,0059 0,0198 1 швейцарский франк 1,874 1,8586 1,8096 1,736 0,0154 0,0644 0,1380 1 израильский шекель 0,4998 0,4994 0,4966 0,4819 0,0004 0,0032 0,0179 1 канадский доллар 1,2914 1,2862 1,258 1,2771 0,0052 0,0334 0,0143 1 кувейтский динар 5,5636 5,5586 5,5325 5,5894 0,0050 0,0311 -0,0258 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0044 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0218 0,0219 0,0219 0,0242 -0,0001 -0,0001 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1126 0,112 0,1124 0,1126 0,0006 0,0002 0 1 малайзийский ринггит 0,4071 0,4073 0,3986 0,4073 -0,0002 0,0085 -0,0002 1 мексиканский песо 0,077 0,0766 0,0756 0,0861 0,0004 0,0014 -0,0091 1 молдавская лея 0,1023 0,1026 0,1003 0,096 -0,0003 0,0020 0,0063 1 египетский фунт 0,1067 0,1069 0,1065 0,1024 -0,0002 0,0002 0,0043 1 норвежская крона 0,191 0,1906 0,1843 0,1891 0,0004 0,0067 0,0019 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0184 0 -0,0001 -0,0018 1 польский злотый 0,461 0,4579 0,4362 0,4325 0,0031 0,0248 0,0285 1 сингапурский доллар 1,2446 1,2411 1,2221 1,2282 0,0035 0,0225 0,0164 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4014 2,411 2,3637 2,3301 -0,0096 0,0377 0,0713 1 тайваньский доллар 0,0578 0,0578 0,0577 0,0543 0 0,0001 0,0035 1 таджикский сомони 0,1648 0,1648 0,1649 0,1753 0 -0,0001 -0,0105 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0621 0,062 0,0616 0,0678 0,0001 0,0005 -0,0057 100 японских иен 1,6094 1,6034 1,584 1,5968 0,0060 0,0254 0,0126 1 новозеландский доллар 1,1121 1,1157 1,1156 1,0893 -0,0036 -0,0035 0,0228

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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