В Азербайджане создается институт независимых экспертов по аграрному страхованию

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время некоторые специалисты в Азербайджане смогут получать дополнительный доход помимо своей основной работы.

Как сообщили в пятницу Trend в Фонде аграрного страхования, это связано с внедрением впервые в стране механизма аграрного страхования.

В связи с применением аграрного страхования в Азербайджане создается институт независимых экспертов. Независимый эксперт — это физическое лицо, которое оценивает риски и убытки в агростраховании, а также расследует страховые случаи.

Согласно законодательству страны, риски при заключении договора аграрного страхования, а также ущерб, нанесенный в случае происшествия, будут оцениваться независимыми экспертами. Это платная услуга, и за предоставление данной услуги независимым экспертам будут выплачиваться соответствующая сумма за услуги.

Деятельность независимого эксперта по агрострахованию является довольно прибыльной. В Турции, где действует аналогичная система аграрного страхования, ежемесячный доход независимых страховых экспертов колеблется в пределах 10–12 тысяч турецких лир. Кроме того, независимым экспертам в Турции помимо платы за обслуживание предоставляется автомобильное топливо. Ожидается, что аналогичная система будет применяться и в Азербайджане.

Согласно соответствующему решению Кабинета Министров (О проведении экзаменов для независимых экспертов по аграрному страхованию), желающие получить статус независимого эксперта по аграрному страхованию лица должны иметь высшее или среднеспециальное образование по специальностям агрономия, садоводство и овощеводство, охрана растений, ветеринария, ветеринарная медицина, зоотехника, зооинженерия, а также рыбоводство, специалист по водным ресурсам и аквакультуре.

Другими словами, ветеринары, агрономы, люди с подобными специальностями, работающие в настоящее время в государственном и частном секторах, а также выпускники вузов и колледжей по этим специальностям могут получить статус независимых экспертов.

Для этого им нужно будет сдать соответствующий экзамен на получение статуса независимого эксперта по агрострахованию, получить сертификат и быть занесенными в реестр.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) организует экзамен для желающих получить статус независимого эксперта. ГЭЦ уже представил программу первого этапа экзамена, чтобы обеспечить эффективную подготовку кандидатов к экзаменам.

Первый этап экзамена связан со страхованием и сельскохозяйственным законодательством, оценкой общим уровнем интеллекта (логическим мышлением), а также вопросы по специальности в соответствующей сфере согласно видам сертификатов.

Для кандидатов, успешно прошедших первый этап экзамена, Фондом аграрного страхования проводятся тренинги, по завершение которых прелусмотрен второй этап экзаменов. Данный этап охватит вопросы по программе тренингов.

Общая (максимальная) возможная оценка за каждый этап экзамена - 120 баллов. Прошедшими экзамен считаются лица, показавшие на первом этапе 60-процентный, а на втором - 70-процентный результат. Каждый этап экзамена длится три часа.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)