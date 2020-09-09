Продукция российских предприятий представляет серьёзный интерес для Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Продукция компаний Новгородской области России, в частности сегмент экологических продуктов питания, вызывает живой интерес азербайджанских контрагентов.
Об этом сказал Trend руководитель представительства Российского экспортного центра Нури Гулиев.
По его данным, на прошлой неделе новгородские предприниматели презентовали свою продукцию деловым кругам Азербайджана.
"В ходе видеоконференции была презентована продукция пяти новгородских компаний - ООО "Виктория", ООО "Механикз", ООО "Сташевское БИО", ООО "Медовый Дом", ООО "Емельяновская биофабрика" и индивидуального предпринимателя Воронкова", - отметил Гулиев.
"Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки не сырьевого не энергетического экспорта, предоставляющий отечественным экспортерам широкий спектр финансовых и иных услуг.
(Автор: Фидан Бабаева)
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