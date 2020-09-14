В Азербайджане осуществляются меры по регулированию цен на лекарства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются комплексные меры по регулированию цен на лекарственные средства, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

По данным ведомства, регулирование цен на лекарственные средства, зарегистрированные государством, осуществляет Тарифный совет. Регулирование охватывает в первую очередь жизненно важные лекарства. До сегодняшнего дня Совет утвердил цены на 12 114 лекарственных препаратов.

Сообщается, что цены на лекарства определяется в зависимости от их фармацевтического содержимого, упаковки, количества, а также компаний-производителей и стран. При этом на лекарствах указываются их утвержденные цены. В соответствии с законодательством запрещается продажа лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию, по цене, отличной от утвержденной, более того - предусмотрена ответственность за подобные случаи.

Отметим, что потребители могут получить информацию об утвержденных ценах на лекарственные средства, прошедших государственную регистрацию, на официальном сайте Тарифного совета и Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

(Автор: Зейни Джафаров)

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