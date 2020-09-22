В Азербайджане значительно уменьшился экспорт ненефтяной продукции

БАКУ /Trend/ - Экспорт ненефтегазовой продукции в январе-июле 2020 года составил 1,03 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в реальном выражении - на 17,1 процента.

Как сообщили Госкомстату в Государственном таможенном комитете Азербайджана, в первую тройку импортёров ненефтяной продукции входят Италия, на которую приходится 32,1 процента, Турция с долей в 18,7 процента и Россия, на долю которой приходится 4,7 процента. Далее по объёму импорта продукции идут Китай с 4,1 процента, Индия (четыре процента) и Израиль с 3,9 процента, а также Хорватия, Греция и Грузия, с показателями в 3,7, 3,4 и 3,1 процента соответственно.

Согласно отчёту, в экспорте ненефтегазовой продукции преобладала доля товаров отправленных в Россию (40,4 процента), Турцию (19,8 процента), Швейцарию (10,4 процента), Грузию (8,1 процента), Китай (3,1 процента), Украину (2,4 процента), Италию (два процента), Казахстан (1,6 процента), Иран (1,2 процента), Беларусь (0,9 процента) и США (0,9 процента).

Отметим, что в январе-июле 2020 года юридические и физические лица Азербайджана осуществили торговые операции с партнерами из 172 стран мира. При этом экспорт продукции реализовывался в 102 страны, а импорт из 160 стран.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni