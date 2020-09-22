Сокращаются объёмы поставок турецкой стали на строительные рынки Ирана

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года экспорт стали из Турции в Иран сократился на 41,59 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 27,853 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В августе 2020 года экспорт стали из Турции в Иран также сократился на 30,20 процента по сравнению с показателем августа 2019 года и составил 3,982 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-августе 2020 года экспорт стали из Турции на мировые рынки сократился на 16,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,897 миллиарда долларов.

Экспорт стали составляет 7,7 процента от общего экспорта страны за этот период.

В августе 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки сталь на сумму 878,409 миллиона долларов, что на 13,5 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт стали в августе 2020 года составил семь процентов от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (август 2019 - август 2020) Турция экспортировала сталь на сумму 12,304 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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