Госслужба Азербайджана выставляет на аукцион 43 предприятия

Бизнес 15 октября 2020 10:09 (UTC+04:00)
Госслужба Азербайджана выставляет на аукцион 43 предприятия

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана 10 ноября 2020 года проведёт очередной аукцион, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, на аукцион будут выставлены 43 объекта государственного имущества, функционирующие в сфере транспорта, строительства, ремонта, птицеводства и производства. Акционерные общества, выставленные на приватизацию, расположены как в различных регионах страны, так и в столице.

Как отмечает Госслужба, в аукционах могут принять участие все желающие. Помимо этого, лица, заинтересованные в процессе, могут наблюдать за ходом аукционов как в Пространстве оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам, так и с использованием электронных ресурсов. Лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, пройдя регистрацию, должны оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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