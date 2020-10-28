Агентство инноваций и технологий Грузии предоставляет доступ к финансам для инновационных проектов.
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Армения несет ответственность за гибель мирного населения Азербайджана - администрация президента Турции
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили поэтапный переход Армении к Западу (ФОТО/ВИДЕО)
Армяне надеются, что обстрелы городов заставят азербайджанское руководство прекратить войну - российский эксперт
Армянские корни президента Франции Эмманюэля Макрона –расследование эксперта Baku Network Эльхана Алескерова
Преступное руководство Армении в полной мере ответит за террор против гражданского населения - депутат
Армения отказывается продвинуться в решении нагорно-карабахского конфликта, пока не получит желаемого
Президент Ильхам Алиев: Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 сел Зангиланского, Физулинского, Джебраильского и Губадлинского районов
В Азербайджане за последние сутки выявлено 988 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 340 человек
Кто из вас, родителей, может назвать детоубийство армянами в Азербайджане – нормой? Поэтесса из Великобритании обратилась к ООН и Минской группы ОБСЕ (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество находятся сегодня на самом высоком уровне
Евгения Невмержицкая: армянские власти превзошли самого Гитлера! Такие шаги переходят все границы человеческого разума
В случае продолжения Арменией атак на гражданских лиц, Азербайджан примет необходимые меры - помощник Президента
Удары по Барде с использованием кассетных бомб являются очередным геноцидом против народа - помощник Президента
Атаки Армении на населенные пункты Азербайджана - шаг, направленный против мировой цивилизации – Хикмет Гаджиев
Армяне растоптали наш хлеб, это самые неблагородные существа на земле! – народный артист Вамиг Мамедалиев
Уничтожение исторических памятников в Нагорном Карабахе нацелено против культурной самобытности азербайджанцев на этих территориях - Анар Керимов
Для решения проблемы глобального потепления необходимо мобилизовать все климатические ресурсы - посол Лори Бристоу
Армяне пытаются заглушить голоса говорящих правду во Франции, которая считает себя "колыбелью демократии" - эксперт