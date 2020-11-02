Госслужба по вопросам имущества Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов

БАКУ /Trend/ - Государственная служба Азербайджана по вопросам имущества при министерстве экономики проведёт выездной приём документов в рамках кампании «Зарегистрируй имущество и стань его владельцем», для квартир в новых многоквартирных домах, допущенных к эксплуатации.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана, мероприятие состоится четвёртого ноября по адресу: г. Баку, Хатаинский район, ул. М. Хади, 2944А (по новому адресу: Хатаинский район, ул. Ч. Керимова, 92) и шестого ноября по адресу: г. Баку, Хатаинский район, ул. генерала Шихлинского, 2942b (по новому адресу: Хатаинский район, ул. генерала Шихлинского, 92).

Оформление документа (выписки из реестра), подтверждающего право собственности граждан на квартиры, производится в течение 15 рабочих дней.

Отметим, что выездной прием документов, восстановленный с 24 июля, был уже проведен по 23 адресам.

(Автор: Зейни Джафаров, Редактор: Юсиф Агаев.)

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